Nous allons avec une approche do-or-die pour atteindre des objectifs spécifiques, sans jouer comme des robots : Satwiksairaj Rankireddy

Une clarté absolue sur les objectifs, des mises au point mentales fréquentes et le fait de s’absenter du jeu sont les principales raisons de la course de rêve du navetteur indien Satwiksairaj Rankireddy cette saison aux côtés de Chirag Shetty.

Satwik et Chirag ont ajouté dimanche une autre couronne à leur cabinet lorsqu’ils ont remporté le titre de Roland-Garros en Super 750, devenant ainsi le premier duo indien à réaliser l’exploit.

Le joueur de 22 ans d’Amalapuram, Andhra Pradesh, a déclaré qu’un plan bien pensé et l’adoption d’une approche do-or-die pour atteindre des objectifs spécifiques les avaient aidés à apprécier le jeu et à atteindre le succès.

“En 2019, je jouais tous les tournois, il n’y avait pas de pause. Je jouais aussi en double masculin et mixte. C’était comme s’il y avait toujours un autre tournoi, donc même si nous perdons, ça va, mais maintenant c’est faire ou mourir. Nous voulons gagner quel que soit le tournoi auquel nous jouons », a déclaré Satwik à PTI.

“Nous ne visons donc pas tous les tournois, c’est quelque chose qui a changé. Nous ne jouons pas comme des robots, nous avons un bon plan. Nous savons que nous devons atteindre ce but, et si nous atteignons notre objectif, alors nous avons terminé pour l’année.

«Nous nous poussons à plus de 100% dans la pratique. Nous nous concentrons beaucoup mentalement sur les tournois. Donc c’est comme aller, monter sur le podium, revenir à la maison, faire une pause et se fixer de nouveaux objectifs, donc essayer d’en faire une bonne habitude.

Satwik et Chirag ont été sensationnels en 2022 en remportant deux titres de la tournée mondiale – India Open Super 500 et French Open Super 750 – ont décroché l’or aux Jeux du Commonwealth, ancré le triomphe épique de la Coupe Thomas de l’Inde et ont également décroché une première médaille de bronze aux Championnats du monde.

“Je me suis beaucoup préparé mentalement. Nous savions que nous devions jouer aux Jeux du Commonwealth. Nous avons gagné, mais nous ne sommes pas satisfaits, car nous savons que nous avons les championnats du monde », déclare Satwik, qui participe actuellement au Hylo Open en Allemagne.

“Donc, nous avons préparé notre esprit de manière à ce que nous ayons ces deux grands événements, donc nous devons nous pousser, et dans le processus, même si nous nous blessons, ça va, nous avons toute l’année pour récupérer.

« Le processus nous a aidés à prendre plaisir à jouer à ces tournois. À Thomas Cup, on dansait tout le temps. Donc, vous voulez que gagner encore et encore. Une fois que vous êtes dans cette course, vous poussez encore et encore pour obtenir cette victoire.

Le titre de Roland-Garros a ravivé leurs chances de se qualifier pour la finale du BWF World Tour en bondissant de quatre places à la 12e position du classement HSBC Race To Guangzhou.

Cependant, avec seulement les huit premiers qualifiés pour le tournoi de fin de saison, Satwik et Chirag devront également organiser un spectacle exceptionnel en Allemagne et en Australie pour se qualifier.

« La victoire a aidé dans notre classement pour la Race to Guanzhou, mais nous avons toujours 8 000 à 9 000 points de retard sur les huit premiers. Notre qualification dépend de beaucoup d’autres facteurs. Nous devons évidemment jouer les finales à Hylo et à l’Open d’Australie, mais les meilleurs joueurs doivent également perdre tôt », a-t-il déclaré.

«Nous n’avons pas pu jouer sept-huit événements majeurs en raison d’une blessure. Après la Thomas et l’Uber Cup, j’ai eu une tension latérale donc nous avons raté l’Open de Thaïlande et deux événements en Indonésie, le Malaysia Masters, puis l’Open de Singapour, et aussi un au Japon après les championnats du monde.

“Donc, si nous avions pu jouer même le premier tour, cela nous aurait rapporté des points de classement.”

Satwik a déclaré qu’ils devaient encore travailler sur la façon de passer de la défense à l’attaque pendant les rassemblements.

“Être un joueur offensif n’est plus un avantage comme les gens vous lisent. En France, les navettes étaient rapides, donc c’était un avantage parce qu’on sait créer cette attaque. Mais le principal problème est que lorsque nous sommes en défense, nous continuons à récupérer, nous essayons de le résoudre.

« Rester simple est la clé, ne pas trop réfléchir et avoir la bonne longueur tout en soulevant le volant est important, afin que l’adversaire ne puisse pas jouer le smash dur. Nous nous sommes entraînés à soulever et nous avons obtenu beaucoup de points avec notre défense cette fois aussi, donc nous progressons bien dans notre défense également.

Alors que le duo indien s’est avéré être une poignée pour la plupart des meilleurs joueurs, deux paires – les Malaisiens Aaron Chia et Soh Wooi Yik et les Indonésiens Fernaldi Gideon et Kevin Sanjaya Sukamuljo – se sont avérées des clients difficiles.

“C’est devenu plus une chose mentale. Nous n’apprécions pas notre match contre eux. Aux championnats du monde, nous avons joué 80% de notre match, c’est pourquoi nous nous sommes rapprochés. Ils ne nous considèrent pas comme un danger et nous devons briser cela. Une fois que nous aurons fait cela, cela changera les choses, ce n’est qu’une question de temps.

« Nous sommes sur cette frontière. C’est une question de confiance. Nous devons ouvrir le terrain lorsque nous jouons contre ces paires, espérons-le, nous le briserons au bon moment », a-t-il signé.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici