Frank Lampard dit qu’Everton “allait toujours être dans une autre bataille” après leur défaite contre les Wolves qui a vu son équipe se faire huer du terrain.

Les Toffees ne sont qu’à un point au-dessus de la zone de relégation après que l’équipe des Midlands a marqué un spectaculaire vainqueur du temps d’arrêt à Goodison Park.

Getty Le patron d’Everton, Lampard, est sous pression à Goodison Park après sa défaite face aux Wolves

Getty L’équipe de Lampard a été huée du terrain de Goodison Park après sa défaite 2-1

Everton avait pris les devants dans le Merseyside grâce à Yerry Mina, seulement pour que Daniel Podence égalise pour les visiteurs à la 22e minute.

Et malgré la domination de la seconde mi-temps, ce sont les Wolves qui ont porté le coup final après que Rayan Ait-Nouri ait volé à la maison profondément dans le temps additionnel.

Les huées ont retenti pour Lampard et ses joueurs sont sifflés à plein temps, Everton perdant désormais huit de ses 16 matches de Premier League cette saison.

Mais Lampard, dont la position de manager a été remise en question au milieu de la mauvaise forme de son équipe, insiste sur le fait que cette campagne allait toujours être une lutte après qu’Everton ait évité de justesse la relégation la saison dernière.

S’adressant aux journalistes après la défaite décevante, la légende de Chelsea a déclaré: “Nous allions toujours être dans une autre bataille en quelque sorte cette année à cause de l’endroit où nous étions l’année dernière.

“C’était une réalité, et vous perdez Richarlison qui était une grande force pour nous en haut du terrain.

Getty Everton n’est assis qu’à un point au-dessus de la zone de relégation alors que leurs luttes se poursuivent

“Et nous n’avons pas vraiment eu Dom [Calvert-Lewin] en forme si je suis honnête cette saison, donc les gros joueurs et les grandes choses comme ça auront un effet.

“Nous devons essayer de trouver la bonne solution d’équipe en termes d’amélioration de l’équipe.

«Mais je pense que la réalité était que nous n’allions jamais être très différents du combat dans lequel nous étions, sous une forme ou une autre.

« Pourrions-nous avoir plus de points au tableau ? Ouais. Pour certaines raisons, pour certains matchs, mais nous ne l’avons pas fait, alors nous devons simplement continuer.

Getty Lampard a déclaré qu’Everton était dans un autre combat pour rester en Premier League

Calvert-Lewin, qui est actuellement sur la touche avec des problèmes d’épaule, d’ischio-jambiers et de genou, n’a joué que six fois dans l’élite cette saison.

Commentant à quel point il est important pour Everton que l’international anglais soit bientôt en forme, Lampard a fait remarquer: “Oui, bien sûr.

«Et pour essayer de le garder en forme parce que nous voyons ce que les No9 font pour les clubs.

“Aujourd’hui, nous avons eu des occasions de marquer et peut-être qu’un autre jour, un Dominic ici peut terminer ces occasions et nous sommes tous assis ici heureux et tout le monde avance.”

Quant à savoir si Everton est dans une autre bataille pour rester debout, Lampard a déclaré: «Nous sommes dans une. Nous devons lutter ensemble.

“L’année dernière, nous étions dans un moment vraiment difficile et nous avons passé de beaux moments en restant dans la ligue.

“Mais ça n’allait jamais être de grands pas tout de suite, ce n’est pas du football.

«Cela allait toujours être un combat cette année avec la façon dont la Premier League est. Nous avons juste besoin de creuser.