Nous ajoutons des actions de ce fabricant de puces et mettons à jour notre objectif de prix

Nous achetons 50 actions de Nvidia (NVDA) à environ 163,51 $ chacune. Suite à la transaction de jeudi, le portefeuille détiendra 325 actions de NVDA, augmentant sa pondération à environ 1,91 % contre 1,62 %. Conformément à ce que nous avons appris de l’analyse des bénéfices de mercredi, nous prenons les devants et récupérons une partie des actions que nous avons vendues début avril à environ 220 dollars par action. Comme indiqué dans notre alerte, nous pensons que les vents contraires posés par les blocages de Covid en Chine et l’invasion de l’Ukraine par la Russie se sont largement reflétés dans la contraction multiple que nous avons constatée cette année. Les prévisions ont manqué les attentes en raison d’un vent contraire de 500 millions de dollars résultant de ces crises. Les analystes du côté vendeur n’ont pas mis à jour leurs estimations, mais le côté acheteur (ceux qui achètent réellement des actions) semblait préparé à cela : les actions semblent prêtes à ouvrir au-dessus du niveau d’ouverture de mercredi de 160 $ par action. Nous pensons que les actions sont attrayantes aux niveaux actuels, en particulier pour les investisseurs qui souhaitent détenir Nvidia pendant au moins l’année prochaine à 18 mois. De plus, les ventes de centres de données ont été solides, malgré des produits de mise en réseau dont l’offre reste limitée. La direction s’attend à une poursuite de la croissance sur une base séquentielle. Et tandis que le jeu voit l’essentiel de ces 500 millions de dollars de revenus attendus, nous avons été encouragés par les commentaires de la direction concernant la dynamique sous-jacente à plus long terme de l’industrie, y compris 100 millions de nouveaux joueurs sur PC au cours des deux dernières années. En fin de compte, nous pensons que la faiblesse est temporaire et que l’opportunité à long terme reste plus attrayante que jamais. N’oubliez pas qu’il ne s’agit plus seulement de jetons. Nvidia a créé une opportunité logicielle incroyable via l’omnivers et la liaison de ses diverses autres plates-formes logicielles. Lors de l’appel, la direction a rappelé aux investisseurs que “l’économie des créateurs est estimée à 100 milliards de dollars et alimentée par 80 millions de créateurs et de diffuseurs individuels”. Pour mettre cette opportunité de 100 milliards de dollars en contexte, il convient de noter que Nvidia devrait générer environ 35 milliards de dollars de ventes cette année. Bien que nous hésitions à appeler un creux sur ce marché, nous pensons que le titre est devenu moins risqué. Les vents contraires Chine/Russie ont maintenant été quantifiés par la direction et tout soulagement sur l’un ou l’autre de ces fronts pourrait améliorer les prévisions. Alors que les actions se négocient désormais à leur plus faible valorisation (sur une base cours/bénéfice à terme) depuis mars 2020 – et à leur plus faible valorisation sur une base ajustée de la croissance (représentée par le ratio “PEG”) depuis la fin de 2019 – est maintenant un bon moment pour revenir en arrière. Pour un examen plus approfondi de ce que nous voulons dire lorsque nous énonçons ces valorisations, assurez-vous de consulter notre alerte publiée précédemment sur “Comprendre l’approche des multiples pour valoriser les actions”. Avec cet achat, nous abaissons notre objectif de prix à 250 $ contre 345 $ pour refléter la contraction multiple. Cet objectif représente environ 38 fois les estimations des bénéfices de l’année civile 2023, un multiple largement conforme à la moyenne des 5 dernières années. Il est bien inférieur à la moyenne des 5 années précédentes, cependant, sur une base ajustée de la croissance. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long NVDA. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Jensen Huang, PDG de Nvidia, présente la plate-forme de calcul GPU NVIDIA Volta lors de son discours d’ouverture au CES de Las Vegas, le 7 janvier 2018. Rick Wilking | Reuter

Nous achetons 50 actions de Nvidia (NVDA) à environ 163,51 $ chacun. Suite à la transaction de jeudi, le portefeuille détiendra 325 actions de NVDA, augmentant sa pondération à environ 1,91 % contre 1,62 %. Conformément à ce que nous avons appris de l’analyse des bénéfices de mercredi, nous prenons les devants et récupérons une partie des actions que nous avons vendues début avril à environ 220 dollars par action. Comme indiqué dans notre alerte, nous pensons que les vents contraires posés par les blocages de Covid en Chine et l’invasion de l’Ukraine par la Russie se sont largement reflétés dans la contraction multiple que nous avons constatée cette année. Les prévisions ont manqué les attentes en raison d’un vent contraire de 500 millions de dollars résultant de ces crises. Les analystes du côté vendeur n’ont pas mis à jour leurs estimations, mais le côté acheteur (ceux qui achètent réellement des actions) semblait préparé à cela : les actions semblent prêtes à ouvrir au-dessus du niveau d’ouverture de mercredi de 160 $ par action. Nous pensons que les actions sont attrayantes aux niveaux actuels, en particulier pour les investisseurs qui souhaitent détenir Nvidia pendant au moins l’année prochaine à 18 mois. De plus, les ventes de centres de données ont été solides, malgré des produits de mise en réseau dont l’offre reste limitée. La direction s’attend à une poursuite de la croissance sur une base séquentielle. Et tandis que le jeu voit l’essentiel de ces 500 millions de dollars de revenus attendus, nous avons été encouragés par les commentaires de la direction concernant la dynamique sous-jacente à plus long terme de l’industrie, y compris 100 millions de nouveaux joueurs sur PC au cours des deux dernières années. En fin de compte, nous pensons que la faiblesse est temporaire et que l’opportunité à long terme reste plus attrayante que jamais. N’oubliez pas qu’il ne s’agit plus seulement de jetons. Nvidia a créé une opportunité logicielle incroyable via l’omnivers et la liaison de ses diverses autres plates-formes logicielles. Lors de l’appel, la direction a rappelé aux investisseurs que “l’économie des créateurs est estimée à 100 milliards de dollars et alimentée par 80 millions de créateurs et de diffuseurs individuels”. Pour mettre cette opportunité de 100 milliards de dollars en contexte, il convient de noter que Nvidia devrait générer environ 35 milliards de dollars de ventes cette année.