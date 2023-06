Nous ajoutons ce géant du matériel et des outils de bricolage au Bullpen du Club

Nous ajoutons Stanley Black & Decker (SWK) au Bullpen du Club – une collection d’actions de haute qualité que nous avons identifiées comme ayant le potentiel de rejoindre le portefeuille Charitable Trust de Jim Cramer. Stanley Black & Decker est un leader mondial des outils manuels et électriques, de la quincaillerie domestique et des fixations techniques. La société, dont les marques les plus connues sont Stanley, Craftsman, Black + Decker et DeWalt, tire environ 85 % de ses revenus de ses activités d’outillage et de plein air. Les 15 % restants du chiffre d’affaires proviennent de son activité industrielle, qui fabrique des fixations pour les industries automobile et aéronautique, ainsi que des équipements pour des projets d’infrastructure. L’entreprise est devenue un ange déchu ces derniers temps, mais il n’en a pas toujours été ainsi. Stanley a été l’un des grands gagnants du boom immobilier de Covid-19. Étant donné que les propriétaires étaient coincés à l’intérieur et avaient plus de temps libre, les gens ont commencé à entreprendre des projets de bricolage en utilisant les outils de l’entreprise pour améliorer l’apparence de leurs maisons et augmenter leur valeur. En mai 2020, le point de vente des outils de Stanley fonctionnait de 30 à 40 % au-dessus des niveaux de 2019, et la croissance des ventes en ligne était encore plus forte que cela. L’augmentation de la demande s’est poursuivie sans relâche, car la Réserve fédérale a maintenu les taux d’intérêt à zéro et de nombreux Américains ont quitté les villes pour s’installer dans des maisons plus grandes en banlieue. Cela a forcé Stanley à ajouter de la capacité et de nouveaux fournisseurs à suivre. La société a réalisé une performance record en 2021, gagnant 10,48 $ par action. Mais la poussée liée à la pandémie s’est avérée insoutenable et la demande s’est refroidie, laissant l’entreprise avec trop de stocks excédentaires. En outre, la forte inflation, l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont créé un environnement opérationnel de plus en plus difficile. La pénurie mondiale de semi-conducteurs a limité l’offre, tandis que les coûts de transport élevés ont rongé les bénéfices. Bien que les revenus de la société aient continué de croître de 11 % en 2022, le bénéfice par action a chuté à 4,62 dollars. Depuis lors, la société a tenté de recentrer ses activités sur ses activités principales, en cédant sa sécurité électronique, ses technologies d’accès et ses divisions pétrolières et gazières, rapportant 4 milliards de dollars et supprimant 500 millions de dollars de frais généraux d’ici la fin de cette année. Stanley a également annoncé une série d’initiatives en juillet dernier visant à générer davantage d’économies ; donner la priorité à la génération de trésorerie et à l’optimisation des stocks ; rationaliser et simplifier l’organisation; transformer sa chaîne d’approvisionnement ; et continuer à faire progresser l’innovation, l’électrification et la pénétration du marché mondial pour croître de manière organique à un rythme de deux à trois fois sa position sur le marché. Au total, la direction vise à porter sa marge brute à 35% ou plus d’ici 2025, contre un pourcentage dans les 20 bas en 2022. Une leçon que l’entreprise a tirée de la pandémie de Covid est qu’avoir une chaîne d’approvisionnement trop complexe et longtemps le rend sujet aux perturbations. Pour devenir plus agile et résilient, Stanley rapproche sa chaîne d’approvisionnement de ses clients, ce qui permettra à la direction d’être plus réactive aux changements de la demande et de soutenir l’innovation. La société prévoit de réaliser environ 1,5 milliard de dollars en économies de coûts cumulées. Après que les actions aient culminé légèrement au-dessus de 215 $ chacune au printemps 2021, Stanley a renoncé à presque tous ses gains liés à Covid. L’action a finalement atteint un plancher dans la faible part de 70 $ à la fin de l’année dernière, et a depuis grimpé à environ 85 $ chacun à la clôture de lundi. Mais ce fut toute une chute de grâce pour une entreprise avec une riche histoire de création de valeur et de retour d’argent aux actionnaires. En effet, Stanley est un soi-disant aristocrate du dividende, ce qui signifie qu’il a augmenté son dividende pendant au moins 25 années consécutives. Le dernier dividende trimestriel de la société était de 80 cents par action, portant son rendement annualisé à environ 3,8 %. Stanley en est maintenant à environ un an de son plan de restructuration et a déjà bien avancé. Et en même temps, sa demande sur le marché final a été solide. Lors de la conférence de la Deutsche Bank le 7 juin, le directeur financier Patrick Hallinan a déclaré que l’activité d’outillage de Stanley était conforme à ses attentes en raison d’une construction, d’une réparation et d’une rénovation de maisons neuves plus fortes que prévu aux États-Unis. Il reste un déséquilibre important sur le marché. entre l’offre et la demande de logements, le marché américain du logement étant toujours à court de millions de logements. Stanley a également tout à gagner d’une philosophie de rénovation domiciliaire qui a renforcé Home Depot (HD) pendant des années. Il est également devenu plus difficile pour les propriétaires de passer d’une maison à l’autre comme ils le pouvaient il y a quelques années, en raison de la hausse des taux hypothécaires, ce qui les oblige potentiellement à entreprendre davantage de projets de réparation et de rénovation de bricolage pour augmenter la valeur de leur maison. C'est un thème que nous surveillerons lors de la conférence des investisseurs Home Depot 2023 mardi, étant donné que le dernier élément nécessaire à Stanley pour achever son redressement post-Covid est une reprise sur le marché du bricolage. Les perceuses Stanley Black & Decker sont exposées à la vente dans un magasin Home Depot à Emeryville, en Californie. David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images