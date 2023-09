Nous aimons notre véhicule électrique parce qu’il est vert. Mais pour échapper aux incendies de forêt, ce n’est peut-être pas encore la meilleure option

Cette chronique à la première personne est rédigée par Jamella Hagen, qui vit à Whitehorse. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la FAQ.

Le crépuscule a cédé la place à l’obscurité alors que mon petit ami et moi avons emprunté l’étroite route broussailleuse après Prince George, en Colombie-Britannique, en direction de notre maison à Whitehorse. Quand j’ai vu une lueur rouge à l’horizon à droite, j’ai d’abord cru que nous approchions d’une ville. Mais quelque chose semblait bizarre dans la couleur : elle était trop intense. C’est à ce moment-là que j’ai réalisé qu’il s’agissait d’un incendie de forêt – l’incendie de Donnie Creek. Comment ai-je pu l’oublier ? Ce n’était pas n’importe quel incendie de forêt ; c’était le plus grand incendie jamais enregistré dans l’histoire de la Colombie-Britannique.

Alors que nous poursuivions notre route à côté de la lueur étrange de l’incendie de forêt, j’ai pensé à quel point nous étions chanceux qu’au moins notre partie du pays ait évité les incendies de forêt cette année jusqu’à présent. Je ne connaissais personne qui avait perdu une maison, mais voir tout Yellowknife évacuer et certaines parties de Hay River, dans les Territoires du Nord-Ouest, brûler a montré aux habitants du Nord comme moi que les incendies sont désormais une réalité permanente pour nous. Mon cœur allait à tous ceux dont la vie a été changée par les incendies de forêt de cet été.

La fatigue me picotait les bords de la vision et j’ai réalisé que ce dont j’avais besoin plus que tout, c’était d’une station-service où je pourrais acheter un Coca-Cola pour me remonter le moral, nettoyer mon pare-brise couvert d’insectes et faire pipi. Mais lors de ce voyage, s’arrêter à une station-service n’avait même pas de sens, car je conduisais un véhicule électrique.

Grant et moi avons fait un road trip de quatre jours pour ramener sa nouvelle camionnette électrique de Vancouver à notre maison de Whitehorse. Il travaille dans le domaine des énergies renouvelables et, plus tôt cet été, lorsque son véhicule à essence est tombé en panne, il a estimé que cela valait la peine de dépenser l’argent nécessaire pour passer à l’électrique. Je suis curieux des véhicules électriques depuis un moment. Mais en tant que mère célibataire qui travaille à temps partiel, je ne peux pas me permettre un véhicule électrique. C’est pourquoi j’ai sauté sur l’occasion de l’aider à interrompre le voyage de plus de 2 500 kilomètres vers le nord et à tester la conduite du véhicule électrique.

Je savais que le trajet comporterait des défis. Il y a écarts entre les bornes de recharge rapides sur les deux autoroutes vers le Yukon.

Les distances entre les stations-service dans le nord du Canada peuvent également être très grandes. Cette fois-ci, nous ne pouvions pas simplement attacher quelques jerrycans à l’extérieur de notre véhicule et foncer, car les jerrycans ne sont d’aucune utilité si vous êtes à court de charge. Nous avons donc soigneusement planifié un voyage à travers le canyon du Fraser et sur l’autoroute Stewart-Cassiar avec des arrêts dans les communautés dotées de bornes de recharge pour véhicules électriques. Là où il n’y en avait pas, nous avons réservé des campings pour camping-cars qui, nous a-t-on dit, disposent de prises suffisamment puissantes pour recharger un véhicule électrique à la même vitesse que les chargeurs de niveau 2.

Ce que nous n’avions pas prévu, ce sont les incendies. Notre choix de conduire un véhicule électrique était une tentative de réduire notre impact personnel sur le changement climatique. Mais sur la route, nous avons rencontré des catastrophes liées au changement climatique tout autour de nous, et nous avons dû y faire face tout en apprenant à utiliser un nouveau réseau de recharge encore fragile.

Avant même de quitter le Yukon, notre route préférée du sud a été fermée en raison d’incendies de forêt. Nous avons donc décidé de prendre le Coquihalla. Mais peu de temps après, il a été demandé aux conducteurs d’éviter cette route alors que les évacués des incendies de forêt quittaient Kelowna, en Colombie-Britannique, et la région de Shuswap. En fin de compte, nous avons choisi de passer par Pemberton, en Colombie-Britannique.

Hagen, à gauche, avec son petit ami Grant, posent pour un selfie pendant que leur véhicule électrique recharge à Squamish, en Colombie-Britannique. (Grant Sullivan)

Après que notre vol a atterri à Vancouver et que nous avons commencé à rouler vers le nord sous un ciel enfumé dans le nouveau Rivian de Grant, nous avons été obligés de modifier encore une fois nos plans parce qu’un incendie avait franchi l’autoroute Stewart-Cassiar, près de la frontière du Yukon. Ce dernier changement d’itinéraire a été le plus difficile : nous avions réservé dans un hôtel et deux emplacements pour camping-cars sur notre itinéraire, et maintenant nous avons dû nous détourner vers la route de l’Alaska, où nous avions entendu dire qu’il y avait un écart de 894 kilomètres entre les bornes de recharge de niveau 3. (la catégorie la plus rapide du marché) . Nous ne savions pas comment nous en sortir à temps pour nous rendre à notre travail et à nos engagements parentaux qui se profilaient dans deux jours.

Dans une légère panique, j’ai posté sur le groupe Facebook Yukon EV, demandant des informations sur les endroits où recharger, sachant que nous allions bientôt perdre le service cellulaire sur le prochain tronçon d’autoroute. Heureusement, la communauté a répondu rapidement avec des suggestions utiles sur les endroits où nous pourrions obtenir les frais les plus rapides et leurs coûts, mais malgré tout, le voyage ne s’est pas déroulé comme prévu.

CARTE | L’itinéraire emprunté par Jamella Hagen entre le 25 et le 28 août 2023

À Prince George, le chargeur de niveau 3 était plus lent que prévu. La station de recharge n’avait pas non plus de lave-glace comme le font la plupart des stations-service, ce qui signifiait que nous devions parcourir la prochaine étendue de ciel rempli de fumée et réduire la visibilité avec un pare-brise plein d’insectes. Nous avons fini par arriver à Fort St. John, en Colombie-Britannique, dans l’obscurité totale avec seulement 62 kilomètres de charge restante. Nous avons dormi avec gratitude pendant que notre camion chargeait, pour découvrir à l’heure du déjeuner le lendemain que le chargeur de niveau 2 de Fort Nelson était le plus lent à ce jour et que nous devions passer une autre nuit après avoir parcouru seulement 381 kilomètres.

Nous n’avions pas d’autre choix que d’attendre la charge complète, car le Rivian a une autonomie de 500 kilomètres, et la distance entre nous et le prochain chargeur de niveau 3 à Watson Lake, au Yukon, était de 513 kilomètres sur une route vallonnée et venteuse. En comparaison, les chargeurs de niveau 3 les plus rapides peuvent recharger un camion comme le nôtre en moins d’une heure.

Nous avons réservé un hôtel, branché le camion sur le chargeur, puis j’ai dû marcher 20 minutes sur une route sans trottoir pour revenir là où nous logions. En fait, ce n’était pas inhabituel. En plus de réaliser que l’infrastructure des bornes de recharge dans le Nord n’était pas aussi robuste, j’ai également été surpris de constater Les chargeurs de véhicules électriques sont souvent situés dans des endroits peu pratiquescomme le aux abords de la ville, derrière les bâtiments ou à l’extrémité des parkings des magasins-entrepôts. Si je voyageais seule, le confort d’une station-service bien éclairée sur un tronçon d’autoroute isolé me ​​manquerait.

Nous avons déjeuné puis travaillé sur nos ordinateurs portables. Nous avons dîné avec des amis qui passaient par hasard dans une voiture à essence. Contrairement à nous, ils pouvaient continuer à rouler sur l’autoroute après leur repas. Le lendemain matin, après le petit-déjeuner, nous avons dû laisser le véhicule électrique se recharger pour quelques personnes. plus heures avant que nous puissions partir.

Au total, il a fallu 22 heures pour recharger notre camion à Fort Nelson.

Le trajet de Hagen de Vancouver à Whitehorse était souvent enfumé à cause des incendies de forêt à proximité en Colombie-Britannique et au Yukon. (Jamella Hagen)

Lors de notre dernier jour de voyage, impatient de rentrer chez moi, j’ai vu les Rocheuses du nord et les rivières d’un vert rapide céder la place aux basses collines boisées du Yukon. Après un bref répit dans les montagnes, l’air s’épaissit de nouveau de fumée à l’approche de Watson Lake ; un autre incendie brûlait à proximité. Alors que le soleil s’estompait dans une brume qui s’épaississait, le voyant de charge de notre véhicule électrique est passé du vert à l’orange puis au rouge, et le camion a affiché des messages d’avertissement indiquant que nous devrions bientôt recharger sous peine de manquer d’énergie.

Nous sommes arrivés à Watson Lake avec 39 kilomètres à parcourir. Alors que nous nous garions dans un autre chargeur, toujours dans un autre endroit difficile à l’écart de l’autoroute, je me demandais combien de temps cela prendrait. avant que les conducteurs de véhicules électriques du Nord puissent trouver de manière fiable des endroits où se brancher en plein centre-ville devant un restaurant ou un café avec de longues heures d’ouverture, et une raclette dans un seau pour dégager la vue de la voie à suivre.

Je suis reconnaissant d’avoir pu tester la conduite d’un véhicule électrique en tant que voyageur et non en tant qu’évacué. Est-ce que j’achèterais un véhicule électrique après cette expérience ? Oui, absolument, je le ferais, si Je vivais dans une famille avec deux voitures ou plus. Pour la plupart des déplacements quotidiens à Whitehorse au cours des dernières semaines, le véhicule électrique de Grant s’est avéré excellent et, en prime, les bornes de recharge publiques au Yukon sont actuellement gratuites. Mais je n’achèterais pas encore de véhicule électrique, car seul véhicule dans une famille en tant que nordiste. J’attendrai de voir comment l’infrastructure évolue et j’analyserai les nouveaux chargeurs en fonction du nombre de kilowatts par heure que chacun fournit. Parce que dans le Nord, les différences entre eux pourraient rendre les déplacements en VE bien meilleurs et même sauver des vies.