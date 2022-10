Nous aimons les soins de santé et les produits de base, les noms des clubs dans les nouvelles

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de lundi. La santé et les produits de base en tête du marché Mentions rapides : META, DIS, SBUX 1. Les soins de santé et les biens de consommation de base en tête du marché Les actions ont progressé lundi, les actions de la santé et des produits de base menant la charge. Les noms de club Constellation Brands (STZ), Eli Lilly (LLY), Johnson & Johnson (JNJ) étaient tous en hausse, LLY atteignant même un nouveau sommet de 52 semaines. Jim Cramer a déclaré que STZ et LLY sont actuellement ses actions préférées dans le portefeuille du Club. Nous aimons ces actions dans un environnement de récession , car elles vendent toutes des produits que les gens ont tendance à acheter même en période économique plus difficile. Nous pensons également que les vents contraires de ces entreprises se transforment en vents arrière, car les coûts des matières premières baissent tandis que les ventes et les prix restent élevés. 2. Mentions rapides : Altimeter Capital, investisseur dans META, DIS, SBUX Meta (META), a exhorté le PDG Mark Zuckerberg dans une lettre ouverte lundi à réduire les dépenses d’effectifs, à limiter ses investissements dans le métaverse et à réduire ses dépenses annuelles en capital. Bien que nous pensions que les points soulevés par Altimeter dans la lettre soient raisonnables, nous avons toujours confiance en Zuckerberg. De plus, les investissements que Meta fait, par exemple dans l’intelligence artificielle et le métaverse, sont des paris à long terme qui mettront du temps à récolter des fruits. Nous restons optimistes sur le titre et pensons que le métaverse en particulier va être un gros problème. Wells Fargo et UBS Evidence Lab ont tous deux écrit positivement sur l’action Disney (DIS) récemment, le premier la nommant un choix de signature et UBS soulignant la force des parcs à thème de l’entreprise et la croissance des abonnés en streaming. Nous aimons Disney et pensons que c’est le début d’un retour. Nous aimons aussi toujours Starbucks (SBUX), qui fait partie de nos actions qui ont des opérations importantes en Chine. Nous pensons que SBUX pourrait être mieux à l’abri des éventuelles restrictions commerciales du pays, car ses magasins emploient des personnes locales dans la région. Nous prévoyons d’augmenter notre position si le titre passe à 82 $. Les actions du conglomérat de café ont baissé de 5,7 % à 83,54 $ lundi. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long STZ, LLY, JNJ, DIS, SBUX, META. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant Jim fait un commerce. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.