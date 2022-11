Nous aimons cet iPad de base, et c’est super bon marché pour le Black Friday

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Si vous avez regardé un nouveau tablette pour vous aider à rester productif en déplacement (ou depuis un canapé confortable), il est maintenant temps d’appuyer sur la gâchette. Vendredi noir les offres sont en ligne maintenant, avec des centaines d’articles à prix réduit, y compris Appareils Apple comme le 2021 iPad de neuvième génération. Que vous souhaitiez travailler, jouer, rester connecté, créer, explorer ou divertissement en continul’iPad rend tout cela facile avec un processeur et un moteur neuronal améliorés qui offrent des performances plus rapides et plus puissantes par rapport aux modèles précédents.

Les offres sur les appareils Apple ne surviennent pas tous les jours, mais avec Amazon en cours Vente du vendredi noir, vous pouvez dès maintenant mettre la main sur l’une de ces tablettes élégantes à moindre coût. Vous pouvez actuellement économiser 60 $ sur les variantes de couleur argent et gris de , abaissant le prix à seulement 270 $ – c’est à moins de 1 $ du prix le plus bas de tous les temps. Vous voulez plus de recul ? C’est moins que ce que vous paieriez à l’Apple Store pour exactement le même produit, et c’est presque la moitié du prix du iPad original qui a fait ses débuts en 2010 avec beaucoup moins de stockage et de puissance. Si vous voulez plus de stockage, vous devrez passer à la qui est la seule autre configuration en stock actuellement, et est en vente pour 550 $.

La tablette 10,2 pouces d’Apple n’est peut-être pas sa meilleur iPad quand il s’agit de puissance brute, mais il a beaucoup de fonctionnalités intéressantes. Il est équipé de la puissante puce A13 Bionic, d’une caméra arrière grand angle de 8 mégapixels, d’une caméra frontale ultra large de 12 mégapixels avec technologie Center Stage et bien plus encore. L’écran Retina a été mis à niveau par rapport aux modèles précédents et dispose désormais de la technologie True Tone, qui ajuste l’écran pour une visualisation confortable quelle que soit la luminosité.

Il dispose également d’un connecteur Lightning et offre jusqu’à 10 heures d’autonomie par charge. De plus, l’iPad 2021 prend en charge le — sans dongle ! — et qui sont vendus séparément, mais peuvent vous aider à créer et à travailler facilement et peuvent valoir l’investissement.

Et si vous craignez que 64 Go de stockage ne suffisent pas pour vos photos, vidéos ou autres projets ou médias, rappelez-vous qu’Apple propose de nombreuses façons d’augmenter votre stockage si vous êtes prêt à utiliser des services cloud comme le propre iCloud de l’entreprise. option ou des applications comme Dropbox et Google Drive, de sorte que la taille de stockage ne devrait pas limiter ce que vous pouvez faire sur votre iPad.

Scott Stein de CNET a terminé son avis sur cet iPad en disant: “Je pense que l’iPad de base sans intérêt l’emporte. Surtout pour le prix.” Il lui a décerné un choix de la rédaction. Il n’y a pas d’expiration définie pour cette offre, il n’y a donc aucune garantie pendant combien de temps elle restera disponible. Mais les offres sur les appareils Apple – en particulier les générations actuelles – durent rarement longtemps, nous vous recommandons donc de passer votre commande rapidement si vous espérez profiter de cette remise. Ou, si vous cherchez à économiser sur une autre tablette Apple, vous pouvez consulter notre tour d’horizon de tous les meilleures offres iPad vous pouvez magasiner dès maintenant.