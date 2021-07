Nous adorons voir Meghan Markle affronter la famille royale qui bat leur a **

AS Walter Pitkin a déclaré un jour : « La vie commence à quarante ans », et pour Meghan, cela semble être le cas.

Maintenant installée dans son manoir Montecito de 10 millions de livres sterling, avec Harry, Archie et Lilibet à ses côtés, elle semble plus à l’aise dans sa peau que jamais, s’étant enfin libérée des chaînes de la firme oppressive et de la presse britannique, qui a toujours traité elle comme la méchante belle-soeur.

Meghan Markle est l’incarnation de l’autonomisation des femmes, écrit Alison Prato Crédit : Getty

Harry et Meghan ont largué des bombes sur le racisme dans la famille royale dans leur interview avec Oprah Crédit : Reuters

Pour cet Américain, voir Meghan – une femme biraciale divorcée de 39 ans non conventionnelle issue d’une famille brisée – entrer dans la famille royale blanche et lis a été une bouffée de fraîcheur air.

Elle est comme nous, avons-nous pensé. Bien sûr, c’est une star de la télévision célèbre et elle est incroyablement belle, mais elle a des défauts, s’autodérision et parle de ses difficultés – et nous l’apprécions.

Depuis qu’ils se sont retirés de leurs rôles au sein de l’institution vieille de plusieurs siècles, Meghan et Harry sont devenus des méga-célébrités américaines : ils s’expriment ouvertement contre l’injustice sociale et raciale, défendent ce en quoi ils croient et promeuvent l’inclusion et l’égalité.

Meghan continue de consolider sa réputation de féministe féroce, sans fin en vue. Et voici pourquoi nous devrions célébrer cette incarnation auto-actualisée de l’autonomisation des femmes alors qu’elle se dirige vers sa 41e année :

Dès le saut, Meghan a appris les règles – et elle a choisi de les ignorer.

Quand elle a commencé à sortir avec Harry, elle a régulièrement salué les gardes du palais de Kensington avec des câlins.

Après quelques visites, quelqu’un lui a dit que cela était mal vu – quelque chose qui n’était tout simplement pas fait au Palais.

Elle a souri, a hoché la tête et l’a fait quand même. C’était l’équivalent de Markle disant à la firme autrefois intouchable: « OK, Boomer. »

Et ce n’est qu’un exemple de la façon dont elle l’a joué à sa manière depuis le premier jour.

Comme la mère bien-aimée de Harry, Diana, princesse de Galles, Meghan a toujours été la plus accessible : ouverte, décontractée, rapide à toucher et à rire.

Élevée par un professeur de yoga en tant qu’activiste politique, elle n’a jamais laissé The Man la retenir.

En tant qu’Américains, la plupart d’entre nous n’ont tout simplement pas le respect que les Britanniques ont pour la monarchie. Traditions conservatrices et distance émotionnelle ? Comportement snob et raciste ? Annulé.

Cela étant dit, Meghan n’est pas un mannequin: même si elle a résisté au système à gauche et à droite, elle a toujours gardé des liens étroits avec la seule qui compte vraiment, la reine.

Nommer leur fille Lilibet – le surnom d’enfance de la reine Elizabeth – était le clin d’œil ultime, un fil qui les gardera à jamais liés à la monarchie britannique.

Dans son interview polarisante et avisée en relations publiques avec Oprah Winfrey en mars, Meghan a largué des bombes assez explosives sur la santé mentale, le racisme dans la famille royale et l’abandon qu’elle a ressenti en matière de soutien émotionnel et financier.

L’objectif de Meghan est authentique : aider à éliminer les stigmates et à faire en sorte que les autres se sentent moins seuls.

SUJETS TABOU

N’oublions pas qu’avant même Harry, Meghan avait du succès à part entière. Elle a grandi dans un foyer brisé sans richesse ni privilège, mais elle a accompli les deux par elle-même.

Alors que Meghan approche de la quarantaine, plongeant ses orteils dans différentes industries, se concentrant sur le changement du récit entourant les sujets tabous et continuant à lutter contre le patriarcat, elle vit en effet le rêve américain.

Elle nous a appris qu’il n’y a rien de mal à défendre nos intérêts.

Quelque part, la princesse Diana serait fière.

Alors, quelle est la prochaine étape pour Meghan ?

Elle a récemment annoncé son deuxième projet dans le cadre de l’accord Netflix, Pearl, une série animée pour les familles.

Nous pouvons seulement imaginer qu’au fur et à mesure qu’elle navigue dans sa nouvelle vie, son nouveau rôle et son nouveau statut dans le monde, Meghan – une héroïne aux yeux de nombreux Américains – fera de même : rencontrer des femmes inspirantes, les élever et amplifier leur voix , et en inspirant les autres en cours de route.

Meghan et Harry ont déménagé aux États-Unis, où la duchesse est une héroïne aux yeux de nombreux Américains Crédit : BackGrid