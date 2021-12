Nous achetons plus de cette participation industrielle parce que les actions sont bon marché

La signalisation de Honeywell International Inc. est affichée sur un écran sur le sol de la Bourse de New York (NYSE) à New York.

Après avoir reçu cette alerte, nous achèterons 50 actions de Honeywell (HON) à environ 200,54 $. À la suite de l’opération, le Charitable Trust détiendra 550 actions de Honeywell. Cet achat augmentera le poids de HON dans le portefeuille d’environ 2,42 % à 2,65 %.

Honeywell a été à la traîne en 2021, car certains de ses segments comme l’aérospatiale et les matériaux et technologies de performance (pétrole et gaz) ont connu des reprises lentes, pesant sur la croissance explosive des solutions de sécurité et de productivité. Mais nous pensons que le moment et le prix sont bons pour être plus optimistes à propos de cet industriel.

Les fondamentaux d’Honeywell devraient s’améliorer l’année prochaine, et une accélération de la croissance organique des ventes est sur la table alors que le rebond de l’aérospatiale s’accélère et que les trois autres segments de reporting contribuent à une croissance organique positive des ventes. Et malgré les défis de la chaîne d’approvisionnement et de la logistique, les marges devraient augmenter dans les quatre segments l’année prochaine.