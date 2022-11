Nourriture gratuite le mardi du don offerte par les jardins communautaires du comté de DeKalb – Shaw Local

DeKALB – Les jardins communautaires du comté de DeKalb organiseront des distributions gratuites de nourriture aux voisins du comté de DeKalb pour son don annuel le mardi 29 novembre.

Les distributions de nourriture sont gratuites et ouvertes à tous ceux qui viennent jusqu’à épuisement des stocks. La nourriture est distribuée au volant.

DCCG hébergera trois sites de distribution alimentaire spéciaux partageant des aliments frais et des denrées non périssables :

16 h à 18 h à la paroisse St. Paul the Apostle, 340 W. Arnold St., Sandwich

16 h 30 à 18 h 30 au Genoa Area Community Food Hub, 415 W. Main St., Gênes

18 h à 19 h à DCCG Warehouse, 2280 Bethany Road, DeKalb

Des bénévoles seront sur place pour partager les options alimentaires, choisir les sélections de chaque voiture et les charger dans les voitures.

DCCG se joindra à plusieurs producteurs locaux pour acheter et partager des produits d’épicerie plus coûteux tels que du lait 2 % (HyVee-Sycamore), des pommes (Jonamac Orchard, Malte), du bœuf haché (Family Farm Meats, Hinckley) et des produits frais de saison (Klein’s Farm et Garden Market, Burlington).

Pour faire un don à DCCG le Giving Tuesday, envoyez un SMS à GIVEDCCG au 44321 ou visitez dekalbgardens.org et cliquez sur le bouton faire un don.

Giving Tuesday is DeKalb County Community Gardens est un organisme à but non lucratif qui s’efforce de mettre fin à l’insécurité alimentaire, de fournir une éducation communautaire à la santé et à la nutrition et de créer une communauté dans tout le comté de DeKalb.

Pour plus d’informations, appelez le 815-981-1744 ou envoyez un courriel à jdinatale@dekalbgardens.org/