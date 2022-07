Nourrissons et patients parmi les 13 tués dans l’attaque d’un hôpital au Congo

KINSHASA, Congo (AP) – Des rebelles ont attaqué un hôpital au Congo et tué au moins 13 personnes, dont des nourrissons et des patients, selon des responsables hospitaliers et militaires. L’armée congolaise a déclaré que trois assaillants avaient été tués lorsque l’armée est intervenue.

Certains membres du personnel hospitalier sont portés disparus et plusieurs maisons ont été incendiées lors de l’attaque de jeudi soir contre le centre médical de Lume, dans la province du Nord-Kivu. C’est le plus grand établissement de santé de la région.

Parmi les personnes tuées dans l’attaque figuraient trois nourrissons et quatre patients, a déclaré le chef de l’hôpital, Kule Bwenge, aux journalistes.

« Quatre blocs du centre médical ont été incendiés. Plusieurs gardes malades, ainsi qu’une infirmière, sont portés disparus », a-t-il déclaré.

La raison du ciblage de l’hôpital n’était pas claire.

Dans le village voisin de Kidolo, quatre autres personnes ont été tuées à coups de machette et abattues, apparemment dans le cadre de la même attaque.

Le porte-parole militaire du Nord-Kivu, Anthony Mualushayi, a déclaré que les assaillants étaient des membres de la milice Maï-Maï du groupe Dido. En plus des assaillants qui ont été tués, un a été capturé lors des affrontements qui ont suivi, a-t-il précisé.

Mais des groupes civiques locaux ont accusé les rebelles des Forces démocratiques alliées, ou ADF, basées en Ouganda, d’avoir perpétré l’attaque. Les rebelles ADF sont actifs dans l’est du Congo depuis des décennies et ont tué des milliers de personnes dans la région depuis qu’ils ont refait surface en 2013.

D’autres attaques ont été signalées la semaine dernière dans les villes voisines de Bulongo et Kilya, également au Nord-Kivu.

Le Nord-Kivu se trouve dans l’est du Congo et borde l’Ouganda et le Rwanda. L’est du Congo est quotidiennement menacé par des groupes armés qui se battent pour les riches richesses minérales de la région, que le monde exploite pour les voitures électriques, les ordinateurs portables et les téléphones portables.

Jean-yves Kamale, The Associated Press