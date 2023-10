Nourrir les jeunes talents et leur offrir une plateforme via ISL a été vraiment enrichissant : Nita Ambani

La présidente fondatrice de Football Sports Development Limited (FSDL), Nita Ambani, a salué dimanche la Super League indienne (ISL) pour avoir fourni une plate-forme permettant aux jeunes footballeurs indiens de progresser et de jouer pour l’équipe nationale, tout en s’exprimant en marge du match de l’ISL entre le Mumbai City FC. et Kerala Blasters FC à la Mumbai Football Arena (MFA).

En attribuant des talents tels que Sandesh Jhingan, Akash Mishra et Sahal Abdul Samad, entre autres, Mme Ambani a exprimé sa joie de voir les performances de ces personnes identifiées et nourries par l’ISL et l’a mentionné comme un moment extrêmement enrichissant et fier pour toute la ligue.

« Cela a été un voyage tellement excitant et enrichissant que 10 ans de développement du football dans notre pays. Je dois beaucoup ce voyage aux fans de football d’ici qui se sont rassemblés ici en grand nombre et à tous les joueurs, sponsors et supporters de ce beau sport. Ce qui a été vraiment enrichissant dans ce voyage, c’est de nourrir de jeunes talents et de leur donner une plateforme pour se produire sur la scène mondiale. Beaucoup de nos jeunes footballeurs qui sont maintenant découverts, développés et nourris par l’ISL jouent désormais pour l’équipe nationale, comme Sandesh Jhingan, Sahal Abdul Samad, Akash Mishra, donc cela a été un moment vraiment très fier pour nous à l’ISL, « , a déclaré Mme Ambani.

Elle était accompagnée du président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, qui a apprécié l’ISL pour avoir aidé le football indien à faire un pas de géant au cours des 10 dernières années. Bach a été étonné du soutien passionné de la foule lors du match entre les Islanders et les Blasters, alors qu’il a félicité Mme Ambani et toute l’équipe derrière la FSDL pour avoir donné cette forme incroyable à la ligue de football de premier plan du pays.

« C’est excitant de voir des supporters très passionnés et paisibles assis les uns à côté des autres et célébrer les joueurs. C’est une véritable expérience sportive dont nous pouvons profiter ici. C’est un bon match et je ne peux qu’admirer ce qui a été réalisé ici en 10 ans par l’ISL, notamment par Mme Nita Ambani et son équipe. C’est incroyable, compte tenu de l’origine du football indien et de la situation actuelle, grâce aux supporters, mais aussi grâce à tous ceux comme Mme Ambani et son équipe, qui donnent à leurs supporters les moyens de profiter de ce grand jeu de football », a déclaré Bach. sur son expérience de regarder le match de l’ISL.

Le 141e Congrès du CIO se tiendra à Mumbai le 14 octobre, avec Mme Ambani à la tête de la délégation indienne pour cette occasion mémorable. Elle envisageait que l’Inde devienne une nation multisports grâce à de telles initiatives et a également reconnu et admiré le contingent indien pour avoir remporté un record de 107 médailles lors de la 19e édition des Jeux asiatiques à Hangzhou, en Chine.

Elle a souligné cela comme une preuve que les athlètes indiens peuvent atteindre de plus hauts sommets sur la scène mondiale à condition qu’ils bénéficient du système de soutien et de l’infrastructure appropriés pour développer leurs talents.

Bach s’est joint à elle pour féliciter l’équipe indienne et attend avec impatience ce que le pays a à présenter aux Jeux olympiques de Paris 2024.

« Nous sommes tous très excités d’avoir la 141e session à Mumbai. Nous ramenons le Mouvement olympique en Inde après 40 ans. Je pense que notre rêve est de faire de l’Inde une nation multisports. Cela encouragera réellement les jeunes de tout le pays à pratiquer différents sports et à exceller. Je pense que nous avons très bien réussi aux Jeux asiatiques, 107 médailles en tout, et cela montre simplement que si nos jeunes reçoivent le soutien et les infrastructures adéquats, et si nous les élevons bien, ils rendront notre pays fier. Les athlètes de la Reliance Foundation ont remporté 12 médailles, une mention spéciale à Palak Gulia qui n’a que 17 ans et a remporté deux médailles pour le pays. Je pense qu’il est temps maintenant pour l’Inde de briller également dans le domaine sportif », a déclaré Mme Ambani.

« C’est une occasion immense qui reflète la force croissante de l’Inde au sein du Mouvement olympique. Félicitations pour votre soutien aux 107 médailles des Jeux Asiatiques et à tous les athlètes olympiens. Cela montre la grande force et nous sommes impatients de voir une équipe indienne forte aux Jeux olympiques de Paris 2024 », a conclu Bach.