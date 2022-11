Nourrir le monde par l’IA, l’apprentissage automatique et le cloud

Dans le secteur public, par exemple, juste pour appeler un couple peut-être. Nous avons travaillé avec l’Open Data Institute pour publier certaines de nos données dans un format réutilisable, des données brutes essentiellement, que les scientifiques du monde entier peuvent utiliser, car nous voulons nous engager dans cette pratique de R&D conjointe. Il y a donc des données que nous partageons simplement avec la communauté, mais nous nous soucions également des normes de données. Nous sommes donc membre du conseil d’administration d’AgGateway, c’est-à-dire un consortium de je pense que 200 entreprises du secteur alimentaire ou plus travaillent sur la façon dont nous conduisons réellement l’agriculture numérique ? Nous nous assurons donc que les normes fonctionnent pour tous et que nous ne nous retrouvons pas avec des idées exclusives de chaque membre de la chaîne alimentaire, mais nous pouvons connecter nos données entre elles.

Le secteur privé, encore une fois, est tout aussi important. Nous avons la chance d’avoir notre siège social à Bâle, qui est vraiment un pôle scientifique, et des sciences chimiques en particulier. Beaucoup de compagnies pharmaceutiques sont ici. Donc, nous pouvons aussi échanger beaucoup de ce que nous apprenons entre la pharma et l’agriculture, nous pouvons apprendre la chimie, nous pouvons apprendre les pratiques, comment nous travaillons, comment nous travaillons à travers nos laboratoires. Nous sommes en contact intense avec nos collègues de la région ici, mais bien sûr aussi d’ailleurs, et c’est un regroupement assez naturel.

Peut-être enfin et surtout, l’une des perspectives vraiment excitantes pour moi que j’ai réalisé, je ne sais pas, il y a quelques années à peine, pas beaucoup vraiment, c’est combien il y a si vous regardez à travers les industries. Donc, j’ai récemment embauché quelqu’un, un expert numérique de la Formule 1, et pourquoi cela ? Je veux dire, si vous regardez cela techniquement, diriger ou contrôler, comprendre une voiture de course de Formule 1 à distance n’est pas très différent de diriger un tracteur. Je veux dire, les véhicules seront super différents, mais la technologie a en quelque sorte beaucoup de similitudes. Donc, comprendre l’IoT dans ce cas et comprendre le transfert de données du terrain aux centres de contrôle, peu importe l’industrie sur laquelle nous travaillons, nous pouvons apprendre partout.

Nous travaillons également avec un partenaire super expérimenté dans le domaine de la reconnaissance d’images pour mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain, où en tant que Syngenta, nous pouvons apporter des connaissances agronomiques et ce partenaire peut apporter des connaissances techniques sur la façon de tirer le meilleur parti des images. D’un domaine très différent, rien à voir avec l’agriculture, mais quand même les compétences sont super transférables. Donc, je recherche vraiment des talents dans tous les secteurs, et littéralement toute personne qui soutient notre cause, et pas seulement des personnes ayant une expérience en sciences de la vie.

Laurier Ruma: C’est vraiment intéressant de penser à la quantité de données que la F1 traite en une seule journée de course ou, en général, à la quantité d’entrées provenant de tant d’endroits différents. Je peux voir comment ce serait très similaire. Vous avez affaire à des bases de données de données et essayez simplement de créer de meilleurs algorithmes pour arriver à de meilleures conclusions. En regardant autour de la communauté dans son ensemble, vous voyez certainement que Syngenta fait définitivement partie d’un écosystème, alors comment des facteurs extérieurs tels que la réglementation et les pressions sociétales aident Syngenta à créer ces meilleurs produits pour faire partie et non en dehors de cette révolution agricole inévitable ?

Thomas Jung: C’est un excellent point, car la réglementation en général, bien sûr, est un fardeau pratique pour certains, ou peut être perçue comme tel. Mais pour nous dans la science numérique, c’est un moteur d’innovation très bienvenu. L’un des principaux exemples que nous avons en ce moment est notre travail avec l’Environmental Protection Agency aux États-Unis, l’EPA, qui s’est avancée en fait pour cesser de soutenir les études chimiques sur les mammifères d’ici 2035. Alors, qu’est-ce que cela signifie ? Cela ressemble à une grande menace, mais en réalité, c’est un catalyseur pour la science numérique. Nous accueillons donc très favorablement cette demande. Nous travaillons actuellement sur des moyens d’utiliser la science basée sur les données pour prouver la sécurité des produits que nous inventons. Il y a quelques grandes universités à travers les États-Unis qui ont reçu un financement de l’EPA pour aider à trouver ces façons de faire notre science, donc nous nous engageons également à nous assurer que nous le faisons de la meilleure façon possible ensemble et nous pouvons vraiment atterrir à une science basée sur les données ici et nous pouvons arrêter de faire tous ces tests réels.

Donc, c’est une opportunité fantastique, mais bien sûr, un long chemin à parcourir. Je pense que 2035 est quelque peu réaliste. Nous ne sommes pas encore proches. Ce que nous pouvons faire aujourd’hui, c’est par exemple modéliser une cellule. Il y a les organes sur puce comme une grande tendance, donc nous pouvons modéliser jusqu’à un organe entier, mais il n’y a aucun moyen de modéliser un système ou même un écosystème à ce stade. Donc, nous avons beaucoup d’espace à explorer, et je suis vraiment heureux que les régulateurs soient un partenaire dans ce domaine, et même un moteur. C’est extrêmement utile. L’autre dimension que vous avez mentionnée, la pression sociétale, est également présente. Je pense qu’il est important que la société continue de faire pression pour des causes comme l’agriculture régénératrice, car c’est ce qui, tout d’abord, crée les bases pour que nous aidions à cela. S’il n’y a pas de demande, il est difficile pour Syngenta de la faire avancer seule.

Donc, je pense que la demande est importante, et la prise de conscience dont nous avons besoin pour traiter notre planète de la meilleure façon possible, et nous travaillons également avec, par exemple, The Nature Conservancy, où nous utilisons leurs scientifiques, leur expertise en matière de conservation pour mettre en place des pratiques agricoles durables en Amérique du Sud, par exemple, où nous avons des projets pour restaurer les forêts tropicales, restaurer la biodiversité, et voir ce que nous pouvons faire ensemble là-bas. Donc, encore une fois, un peu comme ce dont nous avons discuté précédemment, nous ne pouvons être meilleurs qu’en collaborant entre les industries, et cela inclut les ONG autant que les régulateurs et la société dans son ensemble.