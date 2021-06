Nourrir des millions de personnes sur l’autoroute Maha, Khaira Babaji, 82 ans, attend toujours les fonds promis

Depuis l’aube d’aujourd’hui (dimanche), Baba Karnail Singh Khaira, 82 ans, a été un abeille occupé, se traînant dans son modeste « Guru Ka Langar », près du village de Karanji sur NH-7 ici. Les mains jointes et un sourire accueillant, la Khaira Babaji à lunettes inaugure chaleureusement des hordes de voyageurs fatigués et affamés, leur offre un siège et ordonne à sa fidèle équipe de leur servir des plats chauds, bien qu’aujourd’hui soit «très spécial».

«C’est le 415e anniversaire du martyre de Guru Arjan Dev, le Cinquième Sikh Guru, aujourd’hui ‘Selon les traditions, j’offre’ le sorbet à la rose ‘à tous ceux qui viennent dans mon’ langar ‘pendant un mois», a déclaré Khaira Babaji rayonnante à IANS .

Lorsque le verrouillage national a commencé le 24 mars 2020, le « langar » délabré de Khaira Babaji s’est avéré être une bouée de sauvetage pour des millions de personnes, pour la plupart des migrants déracinés ou bloqués pendant des semaines loin de chez eux et de leurs proches, attendant dans de longues files d’attente pour leur remplissage. À cette époque, l’humble « Guru Ka Langar » était le seul restaurant décent sur un tronçon de 450 km servant des repas – gratuits, 24h / 24 et 7j / 7 – à tous ceux qui entraient, migrants, voyageurs, villageois et même animaux errants muets.

Aujourd’hui, un an plus tard, le célèbre «langar» a lancé une «banque d’oxygène» avec 15 bouteilles données gratuitement aux patients nécessiteux de Covid-19 dans la deuxième vague de la pandémie. Après que IANS ait mis en avant ses services yeoman (31 mai 2020) dans ce coin tribal isolé et boisé du Maharashtra, Khaira Babaji est devenue une célébrité internationale, très recherchée par les paparazzi.

Son histoire impressionnante est de quoi sont faites les légendes – et il a gagné l’admiration de millions de personnes, des célébrités aux stars en passant par les politiciens ou les roturiers et a été présenté dans la série télévisée «Bharat Ke Mahaveer». Des milliers de personnes dans le monde comme l’auteur américain Sabina Khan, Amardeep Singh de Bengaluru, Kishore Tiwari et Salim Khetani de Yavatmal, Narendra Narlawar, Amritsar Gurudwara Guru Ka Bagh Baba Satnam Singh et Baba Kirpal Singh, Amreek Singh Malli et bien d’autres ont envoyé de gros ou petits dons qui ont fait brûler les feux de « langar » sans pause.

«En revanche, de nombreuses chaînes de télévision internationales sont venues, ont tourné et diffusé mes films / documentaires, et suo moto s’est assuré d’organiser des fonds pour mes services ‘langar’. Ils ont fait des milliards de roupies en «me vendant» par le biais de sponsors. Cependant, j’attends toujours qu’ils tiennent leurs promesses. Mais, Wahe Guru est génial .. « , a déclaré Khaira Babaji, regardant vers le ciel.

Situé dans une zone désolée, le « langar » est lié à l’historique Gurudwara Bhagod Sahib à Wai, à environ 11 km dans une jungle dense, visitée principalement par les Sikhs. C’est ici que le 10e gourou sikh, Guru Gobind Singh, séjourna en 1705, alors qu’il se rendait à Nanded, à quelque 250 km de là, où il fut assassiné le 7 octobre 1708.

Près de 125 ans plus tard, il a fleuri sous le nom de «Gurudwara Takht Hazuri Sahib Sachkhand» (Nanded), l’un des cinq Takhts les plus vénérés du sikhisme.

«Gurudwara Bhagod Sahib est à peine accessible, donc en 1988 nous avons commencé cette branche« langar »sur l’autoroute. J’ai été chargé de le gérer avec la bénédiction de Baba Narinder Singhji et Baba Balwinder Singhji de Nanded Gurudwara Sahib », se souvient Khaira Baba.

La pandémie Lockdown 2.0 a été une expérience différente pour lui, gloussa-t-il. «Mes photos et mes numéros de téléphone sont partout sur les réseaux sociaux.» Maintenant, les gens m’appellent des heures avant et me demandent de préparer la nourriture pour les grands ou petits groupes de 50, 100 ou 500 personnes! Ce sont les bénédictions de Guru Nanak ..! « Le ‘langar’ sert le petit déjeuner de thé avec du pain dur ou des biscuits, des repas comprenant du riz, des rotis, des dal, des légumes, du biryani avec changement de menu quotidien, fournissant du savon et de l’eau de puits pour se baigner aux visiteurs.

Né à Meerut (Uttar Pradesh), le jeune Karnail a quitté la maison à 11 ans pour répondre à «un mystérieux appel au service de l’humanité», a ensuite voyagé dans toute l’Inde, a vécu dans les pays du Moyen-Orient et d’Europe pendant près de 10 ans en organisant des fonds pour Gurudwara prestations de service.

« Bien que semi-alphabète, je parle couramment anglais, hindi, pendjabi, arabe, néerlandais, allemand et bien sûr, marathi », a déclaré Khaira Baba avec fierté. Attribuant son quotidien solitaire dans la poussière et le soleil brûlant comme ‘marzi (désir) de Wahe Guru ‘, ses seules possessions sont 3 ensembles de vêtements et voyageant dans les trois véhicules de service donnés par les fidèles au «langar».

Khaira Babaji a calculé le nombre de personnes nourries sur la base des assiettes jetables comptées comme 3 millions plus pour les 15 derniers mois, 2 millions dans les 75 premiers jours, repos au cours des 12 derniers mois (1er juin 2020-31 mai 2021), en plus de plus de 600 000 «colis à emporter», et ça continue.

Le «Guru ka langar» a gardé à l’extérieur deux boîtes de dons dans lesquelles les gens déposent des pièces / billets, mais la collection n’est jamais comptée et l’argent réinvesti dans le service public.

