Nourrir 10 personnes pour 100 $

Avec la Journée de la Turquie à l’horizon, Sam’s Club est la dernière chaîne à annoncer ses offres pour Thanksgiving et cette année, les membres peuvent nourrir 10 personnes pour moins de 100 $.

La société a annoncé que sa marque de magasin, Member’s Mark, coûterait moins de 100 $ cette année. Myron Frazier, vice-président principal de Member’s Mark, a dévoilé l’accord dans un communiqué de presse. Jeudi.

Le liste complète comprend :

Dinde entière fumée Mark Hickory du membre, prix par livre

Petits pains à la levure Mark du membre, 24 pièces

Macaroni au fromage Mark du membre, prix par livre

Purée de pommes de terre Member’s Mark Yukon Gold, 64 onces

Tarte à la citrouille Member’s Mark 12″, 58 onces

Choux de Bruxelles Mark du membre, prix par livre

Salade croquante aux canneberges Mark du membre, prix par livre

Purée de patates douces Member’s Mark, prix par livre

Frazier a noté dans son message que lorsqu’il était enfant, il avait appris la « vraie valeur d’un dollar ». Faire les courses signifiait trouver les meilleures offres tout en essayant de trouver des aliments de bonne qualité.

Il a noté que les membres du Sam’s Club sont confrontés au même défi, ajoutant que les Millennials et la génération Z représentent plus de 25 % des membres du Sam’s Club. Il a déclaré que les membres du Sam’s Club recherchent souvent des marques qui partagent leurs valeurs.

« Pendant des fêtes comme Thanksgiving, cela prend un sens supplémentaire, alors qu’ils cherchent de nouvelles façons de célébrer et de créer des traditions qui leur sont chères », a-t-il écrit. « C’est pourquoi nous avons rendu le processus consistant à fournir à nos membres un repas rapide et délicieux à partir de vrais ingrédients extrêmement facile à cuisiner et prêt en moins de deux heures. »

Le repas Mark Thanksgiving de cette année peut être livré aux membres en moins de deux heures, a-t-il écrit, notant que les plats sont précuits et prêts à être servis en moins de deux heures.

Frazier a déclaré que le Sam’s Club avait pour objectif de répondre aux besoins de ses membres en apprenant ce qu’ils apprécient le plus, notamment la qualité, la valeur et la commodité.

« Nous savons que nos membres se soucient profondément des ingrédients qui composent leurs repas », a-t-il déclaré. «Nous affinons constamment notre sélection pour proposer à nos membres des produits fabriqués à partir d’ingrédients d’origine responsable et éthique.»

Le repas de Thanksgiving de cette année coûte 10 dollars par personne, a-t-il déclaré, soulignant l’importance de s’assurer que tout le monde ait accès à une « bonne nourriture ».

Saleen Martin est journaliste au sein de l’équipe NOW de USA TODAY. Elle est originaire de Norfolk, en Virginie. – le 757. Suivez-la sur Twitter à @SaleenMartin ou envoyez-lui un e-mail à [email protected].

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY : Offres de repas de Thanksgiving du Sam’s Club : nourrissez 10 personnes pour moins de 100 $