Nouhaila Benzina : La défenseuse marocaine devient la première joueuse à porter le hijab à la Coupe du monde | Nouvelles du monde

Un défenseur marocain est entré dans l’histoire en devenant le premier joueur à porter le hijab lors d’une compétition internationale senior.

Nouhaila Benzina portait le foulard lorsqu’elle est entrée sur le terrain contre la Corée du Sud lors du deuxième match de Coupe du monde du Maroc.

La FIFA avait interdit de jouer avec des couvre-chefs religieux pour des « raisons de santé et de sécurité » – mais cette interdiction a été annulée en 2014 après le plaidoyer d’activistes, d’athlètes et de responsables gouvernementaux et de football.

Benzina n’a pas joué lors de la première défaite 6-0 du Maroc contre l’Allemagne à Melbourne.

Mais elle a joué un rôle important dans la ligne défensive de son équipe et a écopé d’un carton jaune. Le Maroc a gagné 1-0.

Le Maroc est la première nation arabe ou nord-africaine à se qualifier pour la Coupe du monde féminine.

« Nous sommes honorés d’être le premier pays arabe à participer à la Coupe du monde féminine », a déclaré la capitaine Ghizlane Chebbak avant le tournoi.

En savoir plus sur la Coupe du monde féminine

« Et nous pensons que nous devons assumer une grande responsabilité pour donner une bonne image, pour montrer les réalisations de l’équipe marocaine. »

Les activistes pensent que la décision de Benzina de porter le hijab en inspirera d’autres.

« Je n’ai aucun doute que de plus en plus de femmes et de filles musulmanes regarderont Benzina et seront vraiment inspirées – pas seulement les joueuses, mais je pense que les décideurs, les entraîneurs et d’autres sports également », a déclaré Assmaah Helal, cofondatrice. du Réseau des femmes musulmanes dans le sport.