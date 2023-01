N’oublions pas: notre crise du NHS est l’héritage mortel de l’austérité de George Osborne | Will Huton

LAbour tue. Si les conservateurs étaient dans l’opposition et que les travaillistes présidaient à l’ampleur de l’urgence actuelle du NHS, Lynton Crosby, conseiller en stratégie politique en série du parti conservateur, serait impitoyable. Son équipe voudrait que les conservateurs attribuent sans relâche le nombre excessif de morts aux travaillistes. Boris Johnson, en tant que chef de cette opposition, augmenterait sans vergogne l’ampérage émotionnel. Les morts inutiles dans les services A&E surpeuplés, les couloirs des hôpitaux ou après de longues attentes d’ambulance, grâce à 13 ans de négligence et de mauvaise gestion du travail, seraient relatés avec des détails accablants par les médias de droite. Le public serait furieux.

Et le public aurait raison. Mais c’est un gouvernement conservateur, l’indignation des médias est limitée et le public n’a pas tourné la vengeance. Certes, il soutient les travailleurs de la santé en grève. Pourtant, jusqu’à présent, le lien entre les 600 000 personnes qui ont attendu quatre heures ou plus en A&E en octobre et novembre derniers avant d’être soignés et les taux de mortalité supérieurs aux moyennes passées relève en grande partie des statisticiens et des experts de la santé. Le Collège royal de médecine d’urgence (RCEM) estime que le taux de mortalité excessif actuel se situe «environ» entre 300 et 500 par semaine, une affirmation contestée à la fois par le NHS et le Premier ministre; soyez “attention à ne pas échanger autour de tels chiffres”, dit Rishi Sunak, refusant de reconnaître que le NHS est en crise. Sa prudence est compréhensible : le parti conservateur risque d’être qualifié de parti de la mort.

Les experts diffèrent sur les chiffres exacts, mais pas sur le fait que les temps d’attente supérieurs à quatre heures dans A&E causent des décès. Un article dans le Revue de médecine d’urgence l’année dernière, en utilisant des données de 2016 à 2018, a constaté qu’une attente de six à huit heures dans A&E augmentait le taux de décès de 1,7 point de pourcentage. Les Économiste a construit son propre modèle et trouve des résultats similaires : entre août et novembre, il suggère que 325 personnes par semaine mouraient à cause des temps d’attente plus longs. Stuart McDonald, spécialisé dans l’analyse de la santé au LCP, a déclaré Radio 4 la semaine dernière cela en se concentrant sur octobre et novembre – et en supposant que ceux qui ont attendu plus de 12 heures étaient légèrement plus susceptibles de mourir compte tenu de l’attente plus longue – les décès excessifs s’élevaient à 415 personnes par semaine. L’estimation grossière du RCEM est sûrement juste.

Et c’est exactement ce qui se passe dans A&E. L’Angleterre manque de 4 200 généralistes, de sorte que l’objectif 2019 du gouvernement d’avoir 6 000 médecins généralistes supplémentaires d’ici 2024 est désormais impossible – et a été discrètement abandonné. Mais la crise des médecins généralistes a également un impact. Les Fois calcule que sur l’ensemble de 2022, un excès de décès toutes causes confondues a été 51 159 au-dessus de la moyenne quinquennale pré-Covid – le taux le plus élevé depuis 70 ans. Oui, il devrait y avoir des ajustements pour Covid et le vieillissement de la population britannique mais, même en tenant compte de cela, le taux de mortalité de 2022 était anormalement élevé. La cause profonde est un NHS et un système de soins défaillants – des médecins généralistes aux A&E en passant par les soins sociaux.

L’austérité d’Osborne de 2010-16 était une version plus modeste de Trussonomics mais de la même écurie libertaire

Il n’est pas non plus difficile de comprendre pourquoi : le NHS n’a ni la capacité, ni les équipements, ni les effectifs – 133 000 emplois ne sont pas pourvus – dont il a besoin. Et tout le monde en dehors de la bulle du Parti conservateur en connaît la raison : 13 ans de sous-investissement et de négligence au nom de la réduction de l’État pour offrir des réductions d’impôt illusoires. Le secrétaire à la Santé, Stephen Barclay, s’efforce de souligner que les systèmes de santé à travers l’Europe sont sous la pression de Covid, que des investissements supplémentaires sont en cours et refuse d’accepter l’austérité comme cause. En tout cas, il a dit au Aujourd’hui programme, l’ancien secrétaire en chef travailliste au Trésor Liam Byrne a laissé une note en quittant ses fonctions en 2010 indiquant que tout l’argent avait disparu. L’inférence était que la crise actuelle était la faute du travail.

En conséquence, nous devons réévaluer l’austérité : lorsque le parti travailliste a quitté ses fonctions, le NHS était en très bon état ; les temps d’attente pour A&E représentaient un dixième des niveaux actuels. L’ancien chancelier George Osborne flotte désormais génialement au-dessus de la mêlée politique en tant que président du British Museum et banquier d’investissement généreusement récompensé, affirmant que le pays n’a rien à craindre d’un gouvernement dirigé par Keir Starmer / Rachel Reeves. Mais à l’époque, il était un partisan du parti au-dessus de tout autre, nourrissant la base conservatrice de ce qu’elle aimait et visant à succéder à David Cameron à la tête du parti. En effet, cela semblait si certain que Johnson a choisi de le surpasser et de nourrir les fidèles avec encore plus de ce qu’ils voulaient – le Brexit.

L’austérité signée Osborne de 2010-2016 n’était pas une nécessité économique. La course à la réduction du déficit au-delà de ce qui était autorisé par les précédents plans travaillistes, avec la quasi-totalité du fardeau placé sur la réduction des dépenses publiques plutôt que sur l’augmentation des impôts, était un choix politique. Il a été éclairé par une pensée magique : un État rétréci et la réduction de la « charge » fiscale créeraient automatiquement de la place pour qu’un secteur privé revigoré stimule la croissance – une version plus modeste de Trussonomics mais issue de la même écurie libertaire. C’était, et c’est, un non-sens. Les marchés sont intégrés à la société ; l’agence publique et les dépenses publiques sont vitales pour la vitalité capitaliste. Les éléments constitutifs de toute grande économie ne sont pas des réductions d’impôts, mais de grandes organisations qui mobilisent et dynamisent leur personnel autour d’un objectif commun – et pour lesquelles elles ont besoin d’un réseau d’institutions privées et publiques de soutien, y compris un excellent service de santé qui maintient la main-d’œuvre en bonne santé au travail . C’est une vision du monde étrangère au Parti conservateur d’aujourd’hui. Il ne comprend pas l’importance des grandes organisations, ne voit pas son rôle comme aidant à les construire et n’a aucune idée de comment en maintenir une sous son contrôle, comme le NHS.

Osborne peut penser différemment maintenant mais, en se livrant à la pensée magique, il a jeté les bases de l’effondrement actuel du NHS – trop peu de lits, trop peu de scanners IRM, trop peu de médecins généralistes et des taux de rémunération laissés tomber lamentablement derrière le secteur privé. Il a fallu 13 ans aux travaillistes pour renverser l’héritage après leur élection en 1997 ; il faudra une période similaire pour répéter la tâche. En attendant, le point est venu de riposter, à la manière de Crosby. La pensée magique des conservateurs a induit une crise structurelle. Quitter l’UE n’a pas sauvé le NHS ; au contraire, il a contribué à provoquer son effondrement. L’économie est plus petite de 120 milliards de livres sterling et le l’impôt prend 40 milliards de livres de moins par an qu’il ne l’aurait été si le Brexit n’avait pas eu lieu. Superposer cela avec des choix politiques et le message des taux de mortalité excessifs est sans ambiguïté. Les politiques conservatrices tuent.