N’oubliez pas votre ancien 401(k) si vous quittez un emploi ou êtes licencié

Bien que tout le monde n’ait pas un plan de retraite 401 (k) ou un plan de retraite similaire, ceux qui en ont peuvent vouloir se familiariser avec ce qui arrive à leur compte lorsqu’ils quittent un emploi et quelles sont les options – et ne le sont pas.

Alors que les travailleurs continuent de quitter leur emploi à un rythme élevé et que certaines entreprises se lancent dans des licenciements – notamment Amazon, Salesforce et Goldman Sachs – il y a de fortes chances que certains travailleurs qui partent laissent derrière eux un régime de retraite parrainé par l’employeur.

“Si la taille du compte est importante, cela pourrait pousser l’individu dans une tranche d’imposition élevée, entraînant une imposition des fonds à un taux plus élevé et désavantageux”, a déclaré Amzalag.

Pour commencer, a-t-il dit, vous devrez payer des impôts sur la distribution – à moins que ce ne soit de l’argent après impôts que vous mettez dans un Roth 401 (k). À quelques exceptions près, vous paierez généralement également une pénalité fiscale de 10 % si vous avez moins de 59 ans et demi, date à laquelle les retraits des comptes 401(k) et autres comptes de retraite peuvent commencer.

L’encaissement “est l’option la moins souhaitable”, a déclaré Eric Amzalag, planificateur financier agréé et propriétaire de Peak Financial Planning à Canoga Park, en Californie.

La chose la plus facile à faire est peut-être de laisser votre épargne-retraite dans le régime de votre ancien employeur, si cela est autorisé. Bien sûr, vous ne pouvez plus cotiser au régime. Vous ne pourrez pas non plus emprunter sur ce compte comme vous le pouvez lorsque vous êtes un employé actif du 401 (k).

Cependant, bien que cela puisse être le choix immédiat le plus facile s’il est disponible, cela pourrait conduire à plus de travail à l’avenir.

Fondamentalement, trouver d’anciens comptes 401 (k) peut être délicat si vous les perdez de vue. Alors que le Congrès la législation connue sous le nom de Secure 2.0, promulguée en décembre, comprend une disposition pour un compte de retraite “perdu et retrouvé”, le ministère du Travail dispose de deux ans pour le créer. Certains grands administrateurs de plans 401 (k) – Fidelity Investments, Vanguard Group et Alight Solutions – se sont également associés pour proposer leurs propres objets perdus et trouvés.