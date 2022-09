“N’oubliez pas, ne pardonnez pas”: Starmer exhorte les électeurs à punir Truss pour le chaos du marché

Keir Starmer a lancé un appel aux électeurs britanniques pour qu’ils punissent Liz Truss dans les urnes pour le chaos financier déclenché par son mini-budget, en leur disant : « N’oubliez pas. Ne pardonne pas.

Dans un argumentaire direct pour les électeurs conservateurs traditionnels, il a déclaré que le parti travailliste était désormais le parti de “l’argent sain… la propriété (et) le gouvernement responsable”, tandis que l’irresponsabilité “spectaculaire” de Truss avait fait chuter la livre sterling, alimenté l’inflation et détruit les prétentions des conservateurs à être « le parti de l’aspiration ».

Signe d’une confiance croissante dans le fait que le pouvoir est à portée de main lors des élections générales prévues en 2024, Sir Keir a cité les victoires travaillistes antérieures obtenues après de longues périodes de règne conservateur en déclarant aux délégués enthousiastes : “Comme en 1945, 1964 et 1997, c’est un Moment de travail.

Starmer a dévoilé les plans d’une société publique de production d’électricité, qui sera financée par un fonds national de richesse de 8 milliards de livres sterling annoncé lundi par la chancelière fantôme Rachel Reeves avec pour mission d’investir dans l’énergie propre à partir de l’énergie éolienne, solaire, marémotrice et nucléaire.

Et il a annoncé un objectif de 70% d’accession à la propriété, les premiers acheteurs ayant les premières options sur les maisons de leur région.

La proposition de Great British Energy a été chaleureusement applaudie dans une salle comble à Liverpool et la secrétaire générale du TUC, Frances O’Grady, l’a saluée comme “un geste important et audacieux qui réduira les factures et assurera notre avenir énergétique ».

Mais le syndicat Unite a déclaré que Starmer devait être “plus audacieux” dans sa réponse à la crise du coût de la vie, tandis que le groupe de campagne Labour for a Green New Deal a déclaré qu’il devrait engager le parti dans la propriété publique de l’ensemble du système énergétique.

Au lieu de cela, GBE fonctionnerait aux côtés d’entreprises privées, avec un conseil indépendant libre de prendre des décisions d’investissement dans le cadre d’un mandat fixé par les ministres. Les assistants syndicaux ont déclaré que leur ambition était qu’il finisse par prendre une part du marché similaire à celle des entreprises publiques d’électricité dans des pays comme la France ou la Suède.

Sir Keir a déclaré que son plan de prospérité verte visant à rendre l’électricité du Royaume-Uni sans combustibles fossiles reflétait le fait que l’action contre la crise climatique n’était plus une question d ‘«abnégation austère» mais était au cœur des futures opportunités économiques de la Grande-Bretagne. .

Mais l’objectif du discours accueilli avec ravissement était davantage d’établir une vision pour ce que Starmer a appelé «un avenir plus juste et plus vert», ainsi que d’établir des lignes de démarcation claires avec les conservateurs.

Douze ans de gouvernements dirigés par des conservateurs avaient laissé la Grande-Bretagne « en pleine mer », avec des travailleurs anxieux pour leur avenir, des eaux usées brutes pompées dans les rivières, des arriérés aux frontières et dans les hôpitaux et des crimes comme le cambriolage « totalement impunis », a-t-il déclaré.

Au cours de la dernière décennie, les ministres conservateurs ont fustigé les travaillistes pour ne pas avoir “réparé le rood alors que le soleil brillait”, a-t-il déclaré.

“Mais jetez un coup d’œil en Grande-Bretagne”, a-t-il déclaré aux délégués. « Ils n’ont pas seulement échoué à réparer le toit. Ils ont arraché les fondations, défoncé les fenêtres et maintenant ils ont fait sauter les portes pour faire bonne mesure.

Et il a ajouté : « On ne peut pas continuer comme ça. Ce que nous avons vu ces derniers jours est sans précédent.

« Le gouvernement a perdu le contrôle de l’économie britannique – et pourquoi ? Ils ont écrasé la livre – et pour quoi faire ?

« Des taux d’intérêt plus élevés. Inflation plus élevée. Emprunt plus élevé. Et pour quoi?

“Pas pour toi. Pas pour les travailleurs. Pour des réductions d’impôts pour les 1 % les plus riches de notre société.

« N’oubliez pas. Ne pardonne pas. La seule façon d’avancer est d’arrêter cela – avec un gouvernement travailliste.

Dans un discours léger sur les touches personnelles, Starmer se souvient avoir grandi dans des circonstances modestes dans les années 1970, lorsque la hausse des prix a vu une fois le téléphone de sa famille coupé parce qu’ils ne pouvaient pas payer la facture.

Mais il a dit que ses parents avaient encore de l’espoir en raison du “contrat tacite” selon lequel le travail acharné serait récompensé par une vie meilleure pour leurs enfants.

Maintenant, ce contrat avait été «rompu», a-t-il dit, ajoutant: «C’est le coût deeo de l’échec des conservateurs. Ils n’arrêtent pas de parler d’aspiration, mais ils ne comprennent pas comment ils l’ont étouffée pour les travailleurs.

Sous de vifs applaudissements, il a de nouveau fermement exclu tout accord avec le Parti national écossais dans le cas d’un parlement sans majorité.

Et il a emprunté un slogan à Sir Tony Blair pour déclarer : « Nous sommes le parti du centre-terrain. Une fois de plus, nous sommes l’aile politique du peuple britannique et nous pouvons réaliser de grandes choses.

Le discours de Starmer a été salué avec enthousiasme par le ministre du cabinet fantôme Peter Kyle, qui a déclaré L’indépendant: “Keir a exposé sa vision d’une meilleure Grande-Bretagne selon ses propres termes.

“C’est le moment où les travaillistes ont dépassé les conservateurs dans la bataille des idées et ont le leadership qui va livrer. Nous les avons laissés se débattre dans la poussière.

Mais un porte-parole conservateur a déclaré: « Lors de sa onzième relance à ce jour, il s’agissait d’un autre discours léger et détaillé, rempli de slogans vides de sens, de phrases remaniées et de promesses vides.

“Il n’y a rien de” nouveau “dans le travail de Keir Starmer, peu importe à quel point il essaie d’imiter Tony Blair.”