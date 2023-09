N’oubliez pas les habitants des montagnes de l’Atlas | Des avis

Quand j’étais enfant, nous allions dans les montagnes de l’Atlas pour visiter le village de mes grands-parents, Azgayoud. C’était un lieu magique : les sommets imposants, le terrain accidenté et les forêts d’arganiers ; les petites maisons d’un étage faites de boue et de roches, se fondant harmonieusement dans le paysage sablonneux ; les fours extérieurs produisant le pain Tafarnout le plus savoureux et le plus aromatique ; les rassemblements communautaires de femmes cassant des noix d’argan pour préparer l’huile d’argan, « l’or liquide » de l’Atlas en chantant de vieilles chansons amazighes ; et, bien sûr, les chèvres de montagne défiant la gravité, sautant sur les toits, les clôtures et les arbres.

La maison de mes grands-parents a capturé, pour moi, l’essence de la vie d’Atlas. C’était comme un havre de paix où le temps semblait s’arrêter. Sa porte en bois, ornée d’un gros heurtoir, restait toujours ouverte, accueillant tout le monde. Sa cour, dotée d’un puits avec l’eau la plus fraîche, accueillait famille et amis qui se reposaient à l’ombre en sirotant du thé.

Aux yeux d’un enfant, cet endroit ressemblait à un paradis : les gens menaient une vie simple et heureuse, profitant de l’abondance que leur offrait une vie en harmonie avec la nature. Mais en grandissant, j’ai réalisé que de nombreuses communautés amazighes, comme celle de mes grands-parents, étaient confrontées à de graves difficultés.

De nombreux villages des montagnes manquaient de routes goudronnées, d’eau courante et d’un accès adéquat aux soins de santé et à l’assainissement. Un approvisionnement électrique limité et un signal mobile faible couperaient souvent la communication avec le reste du monde. Le manque d’accès à une éducation adéquate et à des opportunités économiques obligerait de nombreux jeunes à partir vers les grandes villes du nord ou à émigrer vers l’Europe. Ces communautés ont été largement laissées à elles-mêmes.

Le 8 septembre, un puissant tremblement de terre a multiplié d’innombrables fois la misère et les difficultés de la région. La catastrophe a tué plus de 2 900 personnes et en a blessé au moins 5 530.

Quand j’ai appris la nouvelle, j’ai immédiatement appelé mes parents à Taroudant, une ville nichée sur le versant sud des montagnes de l’Atlas. Ils m’ont assuré qu’eux et le reste de la famille étaient en bonne santé. Ils avaient ressenti les secousses, mais leurs maisons avaient résisté au choc.

Mais là-haut, dans la montagne, le village de mes grands-parents avait subi quelques dégâts. Ailleurs, des communautés entières ont été anéanties.

C’était douloureux d’entendre les histoires de mort et de dévastation de la part de la famille et des amis. Isolés et coupés du monde, de nombreux villageois ont dû sortir les gens des décombres à mains nues. Ayant perdu leur maison et pleurant la mort de leurs proches, beaucoup ont dû dormir dehors, alors que les températures descendent jusqu’à 10 degrés Celsius (50 degrés Fahrenheit) la nuit. Les femmes et les enfants qui ont perdu d’autres membres de leur famille courent désormais le risque d’être exploités par des trafiquants d’êtres humains.

Les efforts de secours ont été ralentis par le terrain accidenté et les éboulements. Les camions transportant de l’aide humanitaire ont eu du mal à se frayer un chemin sur les routes montagneuses étroites, tandis que le personnel médical et les sauveteurs ont eu du mal à évacuer les blessés vers les installations médicales les plus proches.

L’hôpital local de Taroudant, qui dessert des dizaines de communautés rurales, a été débordé. J’ai entendu des récits poignants sur la façon dont l’hôpital et son personnel dévoué avaient du mal à faire face à l’afflux de personnes blessées et décédées au cours des premiers jours.

Pourtant, il y a eu une énorme mobilisation de la population pour s’entraider. S’organisant sur les réseaux sociaux, les bénévoles ont rassemblé des articles essentiels tels que des tentes, des matelas, des couvertures, de la nourriture pour bébé, des produits d’hygiène, etc., et les ont distribués aux villageois démunis. Mais cette aide ne permettra pas d’aider les familles sans abri jusqu’à un certain point, surtout à l’approche de l’hiver.

Une semaine après la catastrophe, on craint que, à mesure que l’attention des médias internationaux s’éloigne, ces personnes soient à nouveau oubliées. Et cela se produit déjà. Les inondations en Libye, qui ont coûté la vie à plus de 11 000 personnes, sont en tête de l’actualité et le tremblement de terre au Maroc a disparu de la une des journaux.

Il y a bien sûr certaines zones touchées par le tremblement de terre qui seront prises en charge. Marrakech et son site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO recevront probablement l’essentiel de l’aide et de l’aide à la reconstruction. Les communautés des montagnes de l’Atlas ne disposent pas de ce label internationalement reconnu pour mettre en valeur leur patrimoine.

Selon les médias locaux, d’importants monuments historiques, tels que la mosquée Tinmel du XIIe siècle, sont en ruines ; ils risquent d’être perdus à jamais. Mais plus important encore, c’est tout un mode de vie préservé dans les hauteurs de l’Atlas qui sera en danger si la région ne reçoit pas une aide appropriée.

Les ravages causés par le tremblement de terre entraîneront sans aucun doute un exode de la population de la région à la recherche d’un nouveau foyer. Des villages entiers pourraient alors disparaître. Le dépeuplement pourrait perturber la préservation des traditions, des métiers, des coutumes, du folklore et même des dialectes locaux amazighs.

Cette région a sauvegardé une culture et une langue uniques depuis plus de 3 000 ans et revêt une profonde importance pour de nombreux Amazighs. Pour survivre à cette calamité, ces communautés ont besoin d’une assistance urgente et complète.

Les habitants des montagnes de l’Atlas ont été confrontés à l’isolement et aux difficultés pendant des siècles et ont enduré. C’est une histoire de force et de détermination, d’une culture qui persiste face à l’adversité. Mais ce tremblement de terre déchirera leurs communautés si nous ne les aidons pas.

