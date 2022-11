N’oubliez pas de reculer les horloges le dimanche pour l’heure d’été – Shaw Local

Le soleil se couche sur un champ rural de Somonauk dans le sud du comté de DeKalb le jeudi 3 novembre 2022. L’heure d’été commence à 2 heures du matin, heure locale, le dimanche 6 novembre 2022 pour la majeure partie du pays, apportant avec lui plus de lumière le matin et couchers de soleil plus tôt pour l’hiver. (Marc Busch)