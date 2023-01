N’oubliez pas de participer au défi d’activité Apple Watch “Ring in the New Year”

Apple a lancé son défi annuel d’activité Apple Watch “Ring in the New Year”, récompensant les utilisateurs qui ferment les trois anneaux pendant sept jours consécutifs tout au long du mois de janvier avec un trio d’autocollants animés et un trophée virtuel dans l’application Fitness .

Contrairement aux autres défis Apple Watch qui obligent généralement les participants à faire de l’exercice pendant 30 minutes pour débloquer leur récompense, le défi du Nouvel An est plus difficile à débloquer, nécessitant la fermeture de sept jours complets des trois anneaux de fitness avant que les utilisateurs ne reçoivent leurs récompenses spéciales.

Les utilisateurs qui ferment leurs anneaux de mouvement, de stand et d’exercice pendant sept jours consécutifs débloqueront un total de cinq autocollants animés, qui pourront être utilisés dans les applications Messages et FaceTime, avec le premier lot de propriétaires d’Apple Watch qui ont commencé le défi sur Le 1er janvier commencent à être informés par le biais de notifications de l’application Activité qu’ils ont réussi le défi de sept jours.

Comment enregistrer une séance d’entraînement sur Apple Watch

Ouvrez le Application d’entraînement Sur ton Montre Apple et appuyez sur le type d’exercice que vous êtes sur le point de faire – vous pouvez choisir parmi 11 types d’entraînement prédéfinis Après avoir appuyé sur l’exercice que vous avez choisi, votre Apple Watch effectuera un compte à rebours de 3 secondes et commencera à enregistrer votre entraînement Vous verrez le Application d’entraînement affiche la progression de votre entraînement, y compris des mesures telles que le nombre de calories brûlées, votre fréquence cardiaque et la durée de votre activité

Siri peut également vous aider à démarrer une séance d’entraînement. Les utilisateurs peuvent simplement dire quelque chose comme “Hé, Siri… Allez faire une promenade de huit kilomètres”.