Nottinghamshire v Essex, Sussex v Glamorgan: quatrième jour de cricket du comté – en direct

Ralentissement au pont Trent , mais Alastair Cook est dans la zone sans sueur. Essex 209-1, Cook et Westley 91 et 76 respectivement.

Cela, mes amis, est rideaux pour Glanny j’ai peur. Un Carlson découragé a attrapé et battu Aristides Karvelas pour un record en carrière et un fabuleux 192. Glamorgan: 510-6, mené par 152.

Marcus Harris, l’Australien oublié jouant au cricket du comté, n’a pas 83 ans à Bristol, et la dernière chance de survie du Gloucestershire. Glos 202-7 (Taylor vient de battre Ajaz Patel) et doit battre aux deux extrémités toute la journée.

Sir Alastair fera-t-il son premier siècle à Trent Bridge ? Je me sens oui dans mes os, bien qu’il soit vrai qu’ils se sont trompés auparavant. Stuart Broad a une dernière chance de se lancer avant le début de l’été international. Essex 202-1, une avance de 58, et Notts a besoin de l’un des sorts magiques de Broad pour sortir de l’impasse.

il y a 2h 04h53 HAE Le tour d’horizon de samedi et la montre d’Ollie Robinson

Les siècles glorieux de Marnus Labuschagne et Kiran Carlson à Hove ont été éclipsés par les inquiétudes concernant la forme physique d’Ollie Robinson. Le joueur anglais a réussi un sort de huit au cours de la séance du matin mais n’est pas revenu après le déjeuner. Paul Farbrace, SussexL’entraîneur-chef de Robinson a confirmé après le match que Robinson avait mal à la cheville. Glamorgan.

« C’était par précaution. Ça ne servait à rien d’empirer les choses. » dit Farbrace. « C’est plus la marche que le rodage. Il courait très bien en bas de la pente. Il a bien fait. C’est une décision conjointe entre l’équipe médicale de Sussex et l’équipe médicale d’Angleterre. Même si nous voulons qu’il joue au bowling et qu’il prenne des guichets, ce n’est pas juste pour lui d’aggraver la blessure.

L’échauffement de Robinson pour l’été international s’était bien passé, avec 20 guichets en deux matchs de championnat et un peu, bien qu’il ait dû passer les derniers overs du match contre le Worcestershire début mai hors du terrain souffrant de crampes.

Toute blessure de Robinson serait particulièrement inquiétante pour l’Angleterre, dont les stocks de bowling rapide sont de plus en plus remplis: Jofra Archer (coude et absent pour l’été), Olly Stone (ischio-jambiers et absent jusqu’au deuxième test des Cendres), Brydon Carse (tronc souche) Jimmy Anderson (élancement à l’aine) et Ben Stokes (blessure chronique au genou gauche).

Sans Robinson, Sussex a eu du mal à progresser face à un Glamorgan de plus en plus confiant. Labuschagne, boutons polis, cheveux brossés et cendres prêtes, a terminé sa mini-pause galloise avec 502 points en huit manches à une moyenne de 71,71, dont deux cents et deux cinquante. Ce fut une manche vigilante à Hove, avec des fioritures occasionnelles de brillance, et il a atteint son siècle avec deux quatre consécutifs, un magnifique drive de couverture et un pull.

Il a été félicité avec un câlin d’ours par Carlson; et applaudissements par les glissades, ses coéquipiers sur le balcon et tout autour du terrain. Quand il est finalement tombé, pour 138, c’était contre le créateur du siècle adolescent James Coles, qui a un match à retenir. Carlson, le capitaine de Glamorgan, a réussi un tour du chapeau, mais a été plus riche de 187 courses aux souches. Lui et Labuschagne avaient inversé la donne.

Surrey battu Kent par 10 guichets avant le déjeuner, entrant dans la pause T20 Blast au sommet de la Division Un, avec quatre victoires et une avance de 25 points sur le Warwickshire, deuxième (qui a joué un match de moins). Sam Billings a récolté une paire et Zak Crawley n’a pu ajouter que trois points à son score du jour au lendemain, alors que Tom Lawes, 20 ans, a empoché son premier parcours à cinq guichets en cricket de première classe. Il y avait un avertissement au peloton de chasse d’un Lawes ravi. C’est comme ça que nous voulons jouer notre cricket », a-t-il déclaré, « et nous estimons qu’il y a encore plus à venir de nous en tant qu’équipe. » C’était la troisième défaite de Kent cet été.

Liam Dawson était Northamptonshirel’épouvantail alors qu’ils s’effondraient à leur troisième défaite consécutive. Il allait toujours être difficile d’échapper à un score de 56 en première manche, et cela s’est avéré, avec les six de Dawson pour 61 assurant Hampshireest gagné par une manche. Northants n’a obtenu qu’un seul point de bonus au bâton toute la saison, mais il y a eu une étincelle brillante à Saif Zaib, qui a terminé invaincu avec 57, en plus d’être le meilleur buteur de la débâcle de la première manche.

Cinq guichets pour Craig Overton pressés Somerset sur la ligne contre Middlesex chez Lord’s, seulement leur deuxième victoire au championnat à l’extérieur en plus de deux ans. À New Road, Adam Hose et Gareth Roderick ont ​​transporté Worcestershire à une victoire à trois guichets des plus inattendues Leicestershire, après avoir été éliminé pour 83 lors de leurs premières manches. Alastair Cook peut dormir avec des rêves de cent, 87 pas dans les souches, car lui et Tom Westley ont absorbé le déficit pour Essex contre Nottinghamshire au pont Trent.