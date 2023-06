Nottingham: Un homme de 31 ans reste en détention après la désignation des victimes – dernières mises à jour

Nous sommes tous profondément attristés par la nouvelle de la mort tragique de Grace Kumar à Nottingham mardi.

Grace était un membre populaire des équipes d’Angleterre U16 et U18 et nos pensées vont à la famille, aux amis, aux coéquipiers de Grace et à toute la communauté du hockey en ce moment.

– Angleterre Hockey (@EnglandHockey) 14 juin 2023