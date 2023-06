Nottingham Open: le quatuor britannique Katie Boulter, Jodie Burrage, Harriet Dart et Heather Watson entrent dans l’histoire de la WTA | Actualités Tennis

Katie Boulter, Harriet Dart et Jodie Burrage ont contribué à créer l’histoire alors que quatre femmes britanniques ont atteint les quarts de finale d’un événement du circuit WTA pour la première fois au Rothesay Nottingham Open.

Boulter, qui est la n ° 1 britannique, a battu la perdante ukrainienne chanceuse Daria Snigur 7-5 6-3 tandis que Dart a remporté une belle victoire 6-0 7-5 sur la cinquième tête de série et la n ° 25 mondiale Anhelina Kalinina.

Mais la victoire de Burrage a peut-être été la plus impressionnante puisqu’elle a battu la 21e mondiale et demi-finaliste de l’Open d’Australie Magda Linette 7-5 6-3 dans l’une des meilleures victoires de sa carrière. Tous les trois rejoignent Heather Watson dans les huit derniers.

Burrage a atteint un premier quart de finale en carrière sur le circuit WTA, mais espère qu’il y en aura d’autres à venir.

« Je me sens vraiment bien, j’ai gagné quelques matchs en WTA mais je n’ai jamais atteint les quarts de finale, donc ça fait vraiment du bien de cocher ça », a-t-elle déclaré. « Mais il reste encore beaucoup à faire dans la semaine et nous verrons ce qui se passera.

« Quand nous allons tous bien, cela pousse vraiment tout le monde, c’est un peu intimidant après la victoire des deux autres (Boulter et Dart), c’était un peu de pression, mais dans le même souffle, cela a également aidé. Mais quand tu es sur le court, tu veux juste gagner. »

Boulter et Dart vont maintenant s’affronter, garantissant qu’il y aura au moins un Britannique en demi-finale samedi.

Les quatre Britanniques auront désormais des ambitions réalistes de suivre les traces de Johanna Konta et de remporter le tournoi, comme l’a fait il y a deux ans l’ancien n ° 1 britannique à la retraite.

Boulter, qui vient de Leicester et reste chez elle cette semaine, n’a jamais dépassé les quarts de finale ici auparavant.

« C’est drôle, parce que j’ai l’impression de l’avoir été », a-t-elle déclaré. « L’une des années où j’ai été mis en place et j’ai dû me retirer, et il y a eu de nombreuses fois où j’ai très bien joué mais je n’ai jamais été capable d’aller jusqu’au bout.

« Pour moi, je me sens très à l’aise, je me sens chez moi, je joue de super trucs et j’espère pouvoir continuer comme ça. Je vais continuer à me battre et continuer à en profiter et il est facile d’oublier de faire ces deux choses pour que est mon objectif principal. »

Boulter et Dart font partie d’une équipe britannique très soudée, mais le premier est capable de faire la distinction entre ami et adversaire.

« En fin de compte, vous jouez contre une balle de tennis, je ne pense pas que cela importe trop qui est cette personne, vous devez jouer la balle et ce qui vous arrive », Boulter.

« C’est comme ça que je le vois. Je ne pense pas que ce sera un match facile de toute façon, j’ai hâte d’y être. Ce n’est pas souvent que vous atteignez les quarts de finale de votre tournoi à domicile, c’est tout je me concentre dessus. »

Burrage affrontera Magdelena Frech tandis que Watson, qui a réservé sa place en quart de finale mercredi, affrontera Viktorija Golubic.