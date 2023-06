Nottingham Open: Katie Boulter bat Harriet Dart dans un affrontement féroce entièrement britannique | Actualités Tennis

Katie Boulter a déclaré que ce n’était « rien de personnel » alors que la nouvelle n°1 britannique a battu sa compatriote Harriet Dart pour atteindre les demi-finales de l’Open de Nottingham vendredi.

Boulter a remporté une victoire 6-3 7-5 pour atteindre sa première demi-finale au niveau du circuit WTA, mais alors que les joueuses se serraient la main, Dart s’était clairement opposé à quelque chose.

C’est horrible de jouer contre un ami mais j’ai essayé de jouer le ballon et non le joueur. Aujourd’hui c’était ma journée.

Elle a semblé remettre en question le professionnalisme de son adversaire, auquel Boulter a répondu « Ce n’est rien de personnel. Mon pote, je le fais à chaque match. »

Ensuite, Boulter a déclaré dans son interview sur le terrain: « C’était une bataille là-bas. Vous pouviez voir à quel point cela signifiait pour moi de passer ce match.

« C’est horrible de jouer contre un ami, mais j’ai essayé de jouer le ballon et non le joueur. Aujourd’hui, c’était ma journée. »

Boulter a été rejoint en demi-finale par la n ° 3 britannique Jodie Burrage, une autre débutante dans le dernier carré, après avoir traversé un match serré contre la Polonaise Magdalena Frech.

Le joueur de 24 ans a remporté cinq matchs de suite pour remporter le premier set, le terminant avec un as.

Mais elle a levé les yeux après avoir exigé un temps mort médical avant de perdre le deuxième, et est tombée en panne au début du troisième.

Cependant, Burrage a fait un break et a remporté une victoire 6-2 3-6 7-5 en deux heures et 21 minutes.

« Je suis complètement épuisée maintenant », a-t-elle déclaré sur le terrain. « J’aimerais pouvoir arrêter de jouer des matchs en trois sets, mais si cela me permet de gagner, alors je dois m’en sortir. »

Burrage a poursuivi: « C’était un match vraiment difficile. Je le ressens un peu et dans le deuxième set, je pensais trop à ça et pas au tennis. Puis je l’ai repris dans le troisième set.

« Cette semaine m’a donné tellement de confiance. Sortir et faire ma première demi-finale dans un événement WTA, la confiance que cela me donne est énorme et je vais continuer jusqu’aux prochains tournois. »