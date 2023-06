Nottingham Open: Andy Murray en quart de finale alors qu’il poursuit les préparatifs de Wimbledon | Actualités Tennis

La tête de série Andy Murray a poursuivi sa préparation à Wimbledon en atteignant les quarts de finale de l’Open de Nottingham avec une victoire sur le Français Hugo Grenier.

L’Ecossais de 36 ans a conclu sa septième victoire consécutive sur gazon et dit qu’il est dans la meilleure condition physique depuis son opération de la hanche.

Murray a remporté son premier tournoi dans ce pays depuis son titre de Wimbledon en 2016 lorsqu’il a triomphé à Surbiton la semaine dernière et a poursuivi sa bonne forme dans les East Midlands, battant le Français Hugo Grenier 6-3 7-5.

Certes, ce n’est pas un niveau aussi élevé que celui de Queen’s ou des dernières étapes de Wimbledon, mais cela renforce la confiance et la forme physique et toutes ces choses.

La carrière de Murray a été déraillée par une opération de resurfaçage de la hanche en 2018, où un insert métallique a remplacé son os, et il a depuis lutté contre des problèmes de forme physique.

Mais son mouvement sur l’herbe de Nottingham est plus beau que jamais et il se sent en forme, malgré la longue série de matches.

« Sur le plan physique, comment j’ai été, les six à neuf derniers mois ont été vraiment bons et c’est le meilleur que j’ai ressenti depuis mon opération, c’est vraiment positif », a-t-il déclaré.

« Je dispute beaucoup de matchs. Je me sens toujours très à l’aise sur les courts en gazon, donc les prochaines semaines seront un bon test pour moi.

« C’est vraiment difficile de dire si je joue mon meilleur niveau global, je ne sais pas, parce que je ne veux absolument pas manquer de respect aux joueurs contre qui je joue, je suis conscient que ce sont de très bons joueurs, mais quand tu ‘ En jouant contre des gars qui sont dans le top 10 mondial, ils sont également capables d’exposer un peu plus certaines choses de votre jeu. »

Murray espère rester à Nottingham pour le reste de la semaine avant de retourner sur son terrain de chasse heureux à Queen’s la semaine prochaine.

L’Ecossais espère que tout cela est une bonne préparation pour le All England Club le mois prochain, où le double champion pourrait être à nouveau tête de série.

« C’était génial d’avoir beaucoup de matches, vous ne savez pas quel sera l’impact dans deux ou trois semaines, mais je fais de mon mieux pour me préparer au mieux pour Wimbledon », a-t-il déclaré.

« J’espère que je pourrai bien performer dans les prochains jours et que j’aurai certainement eu beaucoup de matchs à l’approche de Queen’s.

« Certes, ce n’est pas un niveau aussi élevé que le sera Queen’s ou les dernières étapes de Wimbledon, mais cela renforce la confiance et la forme physique et toutes ces choses. »

Murray va à la poursuite de son troisième titre Challenger en deux mois, ajoutant à Aix-en-Provence et Surbiton la semaine dernière.

Cependant, ce n’était pas pour le Britannique Ryan Peniston qui a perdu contre Dominic Stricker 6-4 6-2 pour mettre fin à sa campagne à Nottingham et manquer un affrontement avec Murray dans les huit derniers.