Nottingham Forest vs Wolves diffusion en direct, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi de l’affrontement de la Coupe Carabao

Nottingham Forest vs Wolves diffusion en direct et aperçu du match, mercredi 11 janvier, 20h GMT

Vous recherchez une diffusion en direct de Nottingham Forest vs Wolves? Nous avons ce qu’il vous faut.

Ces deux équipes se battent actuellement contre la relégation de la Premier League cette saison, mais elles mettront ce combat en attente pour tenter d’atteindre les demi-finales de la Coupe Carabao cette semaine.

Forêt (s’ouvre dans un nouvel onglet) ont été expulsés de la FA Cup de manière emphatique ce week-end, s’inclinant 4-1 contre Blackpool à Bloomfield Road. Ce fut un résultat décevant après une amélioration de la forme qui a vu l’équipe de Steve Cooper ne perdre qu’un seul de ses cinq derniers matches en Premier League.

La priorité de Forest reste de rester dans l’élite, mais ils ne sont potentiellement qu’à trois matchs d’atteindre la finale de la Coupe Carabao pour la première fois depuis 1992.

Avec Chelsea (s’ouvre dans un nouvel onglet)Arsenal (s’ouvre dans un nouvel onglet)Tottenham (s’ouvre dans un nouvel onglet) et Liverpool (s’ouvre dans un nouvel onglet) ayant déjà été éliminé, le vainqueur du tournoi de cette année pourrait venir de l’extérieur des six grands (bien que les deux clubs de Manchester soient toujours impliqués).

loups (s’ouvre dans un nouvel onglet) a produit une performance de combat pour faire match nul 2-2 avec Liverpool ce week-end, forçant une rediffusion au troisième tour de la FA Cup.

Julen Lopetegui a fait un début solide, voire spectaculaire, dans son mandat à Molineux, et il y a certainement beaucoup plus d’optimisme parmi les fans du club maintenant qu’il y a quelques mois.

Les loups n’ont été vaincus que lors d’un seul de leurs cinq premiers matches sous Lopetegui, et même cette défaite est survenue avec une faible marge contre Manchester United. (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Les loups ne pourront pas faire appel aux services de Pedro Neto, Chiquinho, Boubacar Touré et Sasa Kalajdzic, tandis que Daniel Podence est aux prises avec un coup mais pourrait encore être impliqué à un certain titre.

Pendant ce temps, Forest devra se débrouiller sans Jesse Lingard, Moussa Niakhate, Cheikhou Kouyate, Omar Richards, Neco Williams et Giulian Biancone pour ce quart de finale.

Taiwo Awoniyi souffre de fatigue musculaire et il devra être contrôlé avant l’affrontement de mercredi au City Ground.

Former

Forêt de Nottingham : LWDLW

Loups: DDLWW

Stade

Nottingham Forest vs Wolves se jouera au City Ground.

D’autres jeux

Southampton (s’ouvre dans un nouvel onglet) contre Manchester City (s’ouvre dans un nouvel onglet)un autre quart de finale de la Coupe Carabao, se jouera également mercredi.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi est à 19h45 GMT au mercredi 11 janvier et le match n’est pas diffusé au Royaume-Uni. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Droits TV internationaux de la Coupe Carabao

• ROYAUME-UNI: Sports du ciel (s’ouvre dans un nouvel onglet) sont les détenteurs des droits de la Carabao Cup au Royaume-Uni.

• ETATS-UNIS: ESPN (s’ouvre dans un nouvel onglet) diffuse la Carabao Cup aux États-Unis. Vous pouvez obtenir un abonnement ESPN + pour 9,99 $ par mois ou économiser plus de 15% avec un plan annuel ESPN + à 99,99 $ par an

• Canada : la façon de regarder le football de la Coupe Carabao en 2022/23 est DAZN (s’ouvre dans un nouvel onglet)où un abonnement mensuel coûte 24,99 $.

• Australie et Nouvelle-Zélande : être au sport (s’ouvre dans un nouvel onglet) montre la Coupe Carabao en Australie et en Nouvelle-Zélande. Inscrivez-vous en Australie pour 19,99 $ par mois et en Nouvelle-Zélande pour 31,99 $ par mois.