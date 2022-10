Nottingham Forest vs Liverpool: couverture télévisée

Nottingham Forest a un match contre Liverpool ce week-end, avec une couverture télévisée disponible aux États-Unis. Une équipe nouvellement promue contre l’une des équipes les plus dominantes au cours de la dernière demi-décennie en Premier League.

Cela étant dit, chacun de ces clubs occupe une place sacrée dans l’histoire de la Premier League. Les deux ont des triomphes européens dans leur CV. En fait, ces deux clubs ont remporté cinq Coupes d’Europe combinées de 1976/77 à 1980/81.

Maintenant, Nottingham Forest est de retour en Premier League contre Liverpool, avec une couverture télévisée disponible pour les fans américains.

Couverture télévisée de Nottingham Forest contre Liverpool

Heure du coup d’envoi : 7 h 30 HE / 4 h 30 PT – samedi 22 octobre

Regardez maintenant (aux États-Unis): En direct sur Sling Blue

Commentateurs : Jim Proudfoot et Jim Beglin

Télévision américaine : Match est sur USA Network (disponible via Sling Blue)

Regardez Nottingham Forest contre Liverpool Inclut : FS1, USA Network, Coupe du monde et plus S’inscrire

Le concours Nottingham Forest-Liverpool est le premier de ce qui s’annonce comme une journée bien remplie en Premier League anglaise. Non seulement ces deux anciens ennemis se battent, mais Manchester City joue contre Brighton et Hove Albion. Puis, lors de la finale de la journée, Chelsea accueille Manchester United.

Tout au long de la journée, la couverture de NBC comprend au moins 30 minutes de couverture d’avant-match, y compris avant le coup d’envoi anticipé ci-dessus. Ensuite, après chaque match, Premier League Live ou Goal Zone conclut l’action à l’avance.

Forêt contre Liverpool

Ces deux clubs sont sur des trajectoires différentes dans la campagne actuelle de Premier League. Après un début de saison brutal, Liverpool a remporté deux victoires consécutives contre Manchester City et West Ham. Avec 16 points en 10 matchs, Liverpool occupe la 7e place du tableau. Pas assez bon pour les normes élevées d’Anfield.

Nottingham Forest, en revanche, n’a pas réussi à rebondir après un démarrage lent. En fait, les choses semblent empirer à City Ground. Des matchs nuls respectables contre Aston Villa et Brighton ont terminé six défaites en Premier League en sept matchs.

PHOTO : Images IMAGO / PA