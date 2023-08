Nottingham Forest veut la star de l’USMNT, Tyler Adams

Le club de Premier League Nottingham Forest a manifesté son intérêt pour la signature de Tyler Adams de l’équipe nationale des États-Unis.

Bien que Leeds United ait bénéficié de sa présence sur le terrain, Adams et Leeds ont subi une relégation au championnat EFL. La déception de sa première saison à Elland Road l’a encore plus blessé grâce à une blessure qui a mis fin à sa saison plus tôt.

Comme indiqué précédemment par The Athletic, le contrat du milieu de terrain de 24 ans comporte une clause de libération de relégation. Depuis que les Merengues ont été relégués l’année dernière, cela signifie que 25,5 millions de dollars pourraient suffire pour conclure un accord avec Leeds.

Adams est sur le radar de Chelsea, West Ham et Aston Villa

Un revers dans sa récupération de la blessure aux ischio-jambiers a entravé les tentatives des clubs pour accélérer un transfert. Dans cette fenêtre de transfert, Chelsea tente de renforcer son milieu de terrain, la star de Brighton Moises Caicedo étant leur principale priorité. Cependant, une nouvelle option dans le milieu de terrain central des Blues a commencé à émerger ces derniers jours.

Le Times a rapporté que Mauricio Pochettino envisageait le milieu de terrain américain Tyler Adams. D’un autre côté, West Ham United, qui a désespérément besoin d’un nouveau milieu de terrain, pourrait offrir une concurrence féroce.

Pendant ce temps, Unai Emery, manager d’Aston Villa, a hâte de renforcer son alignement avant la date limite de transfert, et il a pris goût au milieu de terrain. Jusqu’à présent, le club de Birmingham a bénéficié d’une fenêtre exceptionnelle, faisant venir des joueurs notables qui ont surpris certains fans et experts.

Les rapports relient depuis longtemps Adams à Aston Villa, mais l’Américain aurait des doutes sur son rôle aux côtés d’Unai Emery.

Nottingham Forest contacte l’entraîneur de l’USMNT

À l’heure actuelle, Nottingham Forest est l’une des équipes intéressées par Tyler Adams. Selon TEAMtalk, les Reds ont consulté Gregg Berhalter sur la valeur qu’Adams pourrait apporter dans un échange à prix élevé. Berhalter est récemment revenu en tant qu’entraîneur-chef des États-Unis après une sortie désordonnée.

CRÉDITS PHOTO : IMAGO / Pro Sports Images