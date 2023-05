Nottingham Forest v Arsenal: le titre de Premier League en jeu – en direct

il y a 17 mois 12.16 HAE

« Alors Kieran Tierney est en forme », déclare Charles Antaki, « mais Xhaka prend sa place à l’arrière gauche – des klaxons retentissent dans tout le monde des fans d’Arsenal que cela doit signifier qu’il sera vendu cet été. Peut être; et ce sera une perte. Mais ce ne sera pas le désastre / l’indignation / l’erreur incompréhensible qu’il aurait ressentie à l’époque où il était considéré comme l’honnête travailleur de l’homme du peuple pour ajouter un peu de lest aux trucs glam loufoques d’Ozil et Aubameyang en tête. Le fait que les fans ne s’en soucieront pas autant (même si on se souviendra de lui avec affection) témoigne du genre de choses que Zinchenko a apportées; les choses ont changé, et pour le mieux. Mais de toute façon : merci Kieran.