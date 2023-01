Nottingham Forest tient Chelsea pour un match nul 1-1

Nottingham Forest a donné un coup de pouce à ses espoirs de survie en Premier League avec un match nul 1-1 contre Chelsea, dont les problèmes sur la route se sont poursuivis dimanche.

Forest a battu Liverpool et Tottenham au City Ground cette saison et a réalisé une performance impressionnante contre le champion d’Europe 2021.

Après avoir pris du retard sur le premier match de Raheem Sterling pour Chelsea contre le cours du jeu, les hôtes ont réalisé une belle prestation en seconde période qui a été récompensée par l’égalisation de Serge Aurier juste après l’heure de jeu.

A LIRE AUSSI | Premier League : Aston Villa Stun Tottenham 2-0 avec Emiliano Buendia et Douglas Luiz Strike

Forest méritait sans doute de gagner alors que Morgan Gibbs-White a frappé la barre transversale, mais cela encouragera grandement l’équipe de Steve Cooper dans sa tentative de battre la baisse cette saison.

Chelsea a au moins évité une quatrième défaite d’affilée, mais il faudra une énorme amélioration pour combler l’écart de sept points sur les quatre premiers.

La performance impressionnante de Forest a été gâchée par les prétendus chants homophobes de certains fans de Forest envers le soutien itinérant.

Forest, qui a battu Liverpool en championnat en octobre et les Spurs en Coupe de la Ligue anglaise en novembre, a troublé Chelsea avec son rythme dès le départ.

Kepa Arrizabalaga a été contraint à deux arrêts alors que Gibbs-White a joué Brennan Johnson au but, mais son premier tir a été bien arrêté par le gardien visiteur, avec l’effort de suivi plus facile à rassembler.

Forest était en tête lorsqu’il a pris du retard à la 16e minute.

Christian Pulisic a eu trop d’espace pour entrer dans une croix, ce que Willy Boly a fait un gâchis en essayant de dégager et il a bouclé sur Dean Henderson et hors de la barre transversale. Sterling attendait avec impatience de tirer à la maison le rebond pour son premier but en Premier League depuis août.

Malgré l’avance, l’équipe de Graham Potter ne dominait pas, bien que les visiteurs aient fait les meilleurs efforts au but avec Cesar Azpilicueta voyant un effort dévié aller juste à côté, tandis que Pulisic a tiré directement sur Henderson.

Forest a bien commencé la seconde mi-temps et a eu une chance à seulement quatre minutes. Johnson a couru clairement sur la droite et un ballon carré à Taiwo Awoniyi semblait la meilleure option, mais il a plutôt choisi de tirer et Kepa était à la hauteur avec un faible arrêt.

Un niveleur mérité est venu à la 63e d’une source improbable alors qu’Aurier a marqué son premier but depuis janvier 2021. Chelsea n’a pas réussi à dégager un corner et l’ancien défenseur de Tottenham a contrôlé la tête de Boly avec sa poitrine, puis a frappé à la maison.

Forest n’a pas pu créer d’opportunités plus claires et a dû se contenter d’un point qui le laisse dans la zone de relégation à la différence de buts immédiatement derrière West Ham, 17e.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)