Nottingham Forest signe le gardien du Pays de Galles Wayne Hennessey pour un contrat de deux ans

Les nouveaux venus en Premier League Nottingham Forest ont signé vendredi le gardien international du Pays de Galles Wayne Hennessey de Burnley pour un contrat de deux ans.

Hennessey rejoint Burnley relégué après avoir fait seulement trois apparitions la saison dernière. Le gardien a commencé sa carrière avec les Wolves et a passé huit ans à Molineux, où il a fait 166 apparitions, avant de rejoindre Crystal Place en 2014.

Bienvenue dans la forêt de Nottingham, Wayne Hennessey ❤️ 🌳🔴 #NFFC | #PL – Nottingham Forest FC (@NFFC) 15 juillet 2022

Le joueur de 35 ans a ensuite rejoint Burnley en 2021 et il a fait 183 apparitions en Premier League à ce jour.

A LIRE AUSSI: Raheem Sterling remercie Manchester City pour “Lifetime of Memories” avant Chelsea Switch

“J’ai beaucoup affronté Forest dans le passé et c’est un club fantastique. Il y a une grande base de fans et l’ambiance à The City Ground est parmi les meilleures du jeu. Ce sera un niveau différent maintenant que nous sommes de retour en Premier League », a déclaré Hennessey.

« J’ai aussi joué avec et contre quelques-uns des joueurs de Forest. C’est une période très excitante pour venir à bord et j’ai hâte de m’impliquer et de commencer à m’entraîner ici à la Nigel Doughty Academy », a-t-il ajouté.

Au niveau international, Hennessey a fait ses débuts pour le Pays de Galles contre la Nouvelle-Zélande en 2007 et il est devenu le troisième joueur le plus capé des Dragons de l’histoire, après avoir fait 103 apparitions à ce jour. Il a également joué un rôle clé dans la récente qualification pour la première finale de Coupe du monde en 58 ans, aux côtés de ses collègues joueurs de Forest Brennan Johnson et Neco Williams.

Le gardien de but a rejoint l’équipe de Forest avec effet immédiat avant le match amical avec Barnsley à Oakwell samedi.

“Wayne est un excellent gardien de but qui a fait ses preuves au plus haut niveau pendant de nombreuses années”, a déclaré l’entraîneur-chef de Nottingham Forest, Steve Cooper.

“Il a aidé le Pays de Galles à atteindre de nouveaux sommets dans le jeu international et il possède une riche expérience en Premier League. Cependant, Wayne est aussi un grand personnage et il est un ajout très important au vestiaire de Nottingham Forest », a-t-il ajouté.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.