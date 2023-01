Nottingham Forest signe le Brésilien Danilo de Palmeiras

Le milieu de terrain brésilien Danilo a signé lundi un accord avec Nottingham Forest. Getty Images

Nottingham Forest a signé le milieu de terrain brésilien Danilo de Palmeiras avec un contrat jusqu’en 2029, a annoncé lundi l’équipe de Premier League.

Le joueur de 21 ans a fait 141 apparitions dans toutes les compétitions avec Palmeiras, remportant deux Copa Libertadores et les titres de championnat et de coupe nationaux.

– Vickery : Pourquoi les meilleurs clubs réclament des joueurs brésiliens

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

“Je suis vraiment heureux de réaliser mon rêve de jouer en Premier League et de jouer pour Nottingham Forest”, a déclaré Danilo, qui portera le maillot n°28.

“Je ferai preuve de beaucoup de détermination et d’un fort désir de gagner et je chercherai toujours à faire de mon mieux sur le terrain pour obtenir des résultats positifs. Je suis ravi de commencer et de rencontrer mes nouveaux coéquipiers.”

Le directeur sportif de Forest, Filippo Giraldi, a ajouté : “Nous sommes vraiment heureux d’accueillir Danilo dans notre club et dans notre ville. C’est un talent fantastique qui sera un grand atout pour le présent et l’avenir de Nottingham Forest.”

Nottingham Forest, 13e au classement de la Premier League, affronte Bournemouth samedi.