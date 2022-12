Nottingham Forest signe le 23e joueur de la saison

Nottingham Forest a annoncé la signature du milieu de terrain brésilien Gustavo Scarpa sur un transfert gratuit.

Le joueur de 28 ans rejoindra l’équipe de Premier League en janvier après la fin de son contrat avec l’équipe brésilienne de Palmeiras au début de l’année.

Scarpa, qui est Forest’s 23rd La signature de la saison apportera du venin offensif à l’équipe nouvellement promue alors qu’elle cherche à éviter la zone de relégation en mai.

Forest est actuellement 18e en Premier League, à un point de la sécurité derrière Everton.

Scarpa a marqué 37 buts en 211 apparitions pour Palmeiras et les a aidés à terminer 11e dans la ligue remportant le ballon d’or.

Le milieu de terrain offensif a joué une fois pour l’équipe nationale brésilienne en 2017, a déclaré : “Je suis très heureux d’être ici – c’est un rêve pour moi. C’est un nouveau défi et j’ai hâte qu’il commence.

“Cela a toujours été une ambition depuis que je suis petit de jouer en Europe, et mon rêve est de jouer en Premier League.

Je suis un joueur technique mais j’ai aussi développé mon jeu défensivement au cours des deux dernières saisons. Je suis très dévoué, travailleur et j’ai hâte de commencer maintenant.

La nouvelle signature semble déjà profiter de la vie en Angleterre et a été aperçue en train de faire du skateboard dans le centre-ville de Nottingham ce week-end. Il a fait de son mieux pour ne pas entrer dans les acheteurs tout en montrant un jeu de jambes soigné avec quelques coups de pied.

Le Brésilien fera partie de l’équipe de Forest qui se rendra à Athènes pour un camp d’entraînement de six jours la semaine prochaine.

L’équipe de Steve Cooper jouera contre les équipes grecques Atromitos et Olympiacos dans le but de garder les joueurs en forme alors que la ligue devrait reprendre après la fin de la Coupe du monde au Qatar.

Forest a eu du mal à toucher le fond des filets cette saison et malgré avoir remporté de grosses victoires contre Liverpool et West Ham, l’équipe de Cooper a besoin de buts à l’avant et donc l’acquisition de Scarpa semble le besoin de l’heure.

Crédit photo : IMAGO / Fotoarena