Nottingham Forest se plaint à la Premier League et à PGMOL de l’incident du coup franc d’Ivan Toney

Nottingham Forest a écrit une lettre de plainte à la Premier League et a demandé au chef des arbitres Howard Webb des explications concernant le but qu’Ivan Toney a marqué contre eux pour Brentford samedi.

Toney a marqué son retour d’une interdiction de jeu de huit mois avec le premier but de Brentford, directement sur coup franc, lors d’une victoire 3-2 pour l’équipe de Thomas Frank.

Cependant, la nature de l’objectif a contraint l’équipe perdante à demander des éclaircissements aux autorités compétentes.

Alors que Toney se préparait à tirer le coup franc, avec le mur défensif aligné, l’attaquant s’est agenouillé et a déplacé la mousse disparaissante de l’arbitre Darren England pour repositionner le ballon dans une position plus avantageuse.

Nuno Espirito Santo, l’entraîneur principal de Forest, a exprimé ses objections après le match et son club a donné suite en écrivant à la Premier League, ainsi qu’à l’organisation d’arbitrage de Webb, la Professional Games Match Officials Limited (PGMOL).

Le club a demandé une réponse officielle à la question de savoir si les joueurs sont autorisés à déplacer le ballon et à tracer leurs propres lignes pour un coup franc. Si la réponse est non, Forest aimerait savoir pourquoi l’arbitre assistant vidéo (VAR) n’est pas intervenu en le qualifiant d’« incident grave manqué » ayant conduit à un but.

L’explication de Toney après le match était qu’il était dans les règles de déplacer la position d’un coup franc, à condition qu’il soit inférieur à un mètre.

“C’est nouveau, c’est la première fois que j’entends celui-là”, a déclaré Nuno. « Bien sûr (j’ai eu des problèmes). Tout le monde dans la salle aura vu le déplacement du ballon et la loi est claire. Chaque objectif doit être vérifié. Chaque situation doit être vérifiée lorsqu’elle mène à un objectif.

Nuno a également reconnu que ses joueurs auraient dû être plus conscients des intentions de Toney et soit alerter l’arbitre, soit déplacer le mur défensif en conséquence. Au lieu de cela, Toney a dû lancer un tir bas dans le coin du but que le gardien Matt Turner avait libéré.

“Nous devons être plus matures dans cette situation”, a déclaré Nuno, dont l’équipe menait alors 1-0. « Vous ne pouvez pas permettre au ballon de bouger car il a modifié la position du mur. Tout le monde pense que c’était une erreur, avec le positionnement du mur. Mais c’était clairement un cas de déplacement du ballon. Ce n’était pas seulement des pouces, c’était presque un mètre.

« Le mur n’a pas bougé parce que nos joueurs ne s’en rendaient pas compte. C’est notre responsabilité : rester devant le ballon, parler à l’arbitre. Mais VAR a dû voir ça. Peut-être qu’ils devraient aider l’arbitre avec ça.

Les frustrations de Forest ont été exacerbées car ils pensent déjà avoir eu une mauvaise affaire de la part des officiels de match cette saison, notamment lorsque le défenseur central Willy Boly a été expulsé pour un tacle parfaitement bon contre Bournemouth, menant à une défaite 3-2 à domicile contre Nuno. premier match en charge.

(Alex Pantling/Getty Images)