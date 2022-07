Nottingham Forest scelle le transfert gratuit de l’international anglais Jesse Lingard

Par Andrew Thompson









Le milieu de terrain international anglais Jesse Lingard a trouvé une nouvelle maison cet été après que l’équipe promue Nottingham Forest ait obtenu l’ancien joueur de Manchester United pour un transfert gratuit.

Lingard, 29 ans, a accepté un contrat d’un an avec l’équipe de City Ground et est revenu en Premier League pour la première fois depuis 1998 après que plusieurs clubs en Angleterre et sur le continent aient exprimé leur intérêt pour ses services.

Comme l’a rapporté David Ornstein de The Athletic, Nottingham Forest est sur le point d’ajouter Lingard à l’équipe itinérante qui affrontera l’équipe de Bundesliga Union Berlin samedi après avoir terminé son examen médical.

🚨 RUPTURE : Jesse Lingard rejoint Nottingham Forest en tant qu’agent libre. L’international anglais de 29 ans a terminé son examen médical et signé un contrat d’un an. L’ancien milieu de terrain de Man Utd voyagera avec #NFFC en Allemagne le vendredi pour le match amical de samedi contre l’Union Berlin @TheAthleticUK https://t.co/w9s0kqHsoq – David Ornstein (@David_Ornstein) 21 juillet 2022

Forest a battu l’intérêt sérieux de West Ham United et d’Everton pour Lingard, qui sera également sur un contrat stupéfiant de 200 000 £ par semaine pendant la durée de son contrat d’un an.

Lingard est la onzième signature cet été par Nottingham Forest après que le club ambitieux ait montré une intention sérieuse de rétablir ses références en Premier League dans un avenir prévisible, devenant ainsi le nom le plus reconnaissable ajouté à l’équipe première.

Le club a jugé bon de se déplacer pour Taiwo Awoniyi de l’Union Berlin, Neco Williams de Liverpool, Giulian Biancone de l’ES Troyes, Moussa Niakhaté du 1.FSV Mainz 05 et Omar Richards du Bayern Munich, ainsi que Harry Toffolo, Lewis O’Brien, Brandon Aguilera , Dean Henderson et Wayne Hennessey.

Mais cette décision ne va pas sans un certain risque étant donné les dépenses financières auxquelles le club s’est engagé à la fois dans ses dépenses initiales dans la fenêtre d’été – maintenant à 70 millions de livres sterling – ainsi qu’une augmentation massive de son budget salarial.

Bien que la sécurité financière offerte par la Premier League puisse soutenir le club en 2022-23, s’ils ne parviennent pas à éviter le retour au championnat, Forest pourrait devoir abandonner certains des nouveaux visages pour arriver au City Ground.

Malgré cela, le club devrait certainement être félicité pour son agressivité sur le marché et la compréhension que la profondeur et une amélioration de la qualité ne nuiront pas à ses chances de survie.

