Nottingham Forest : Maîtres de leur propre chute

Dans la salle de presse d’Arsenal fin octobre, Steve Cooper était aussi en colère qu’il l’avait été à tout moment de son mandat à Nottingham Forest.

Il venait de voir son équipe battue 5-0 par l’équipe en forme de la Premier League ; ils avaient été totalement surclassés. Il fulminait visiblement. Ses paroles reflétaient son humeur.

Il en avait été de même à Manchester City fin août, où Forest avait perdu 6-0 et cela aurait pu être pire. Cette nuit-là, il semblait aussi choqué que son équipe.

Alors qu’ils revenaient à Manchester armés du pire record à l’extérieur de la Premier League, pour affronter l’équipe avec la défense à domicile la plus serrée, peu auront gardé l’espoir que Forest remporte sa première victoire à l’extérieur de la campagne.

Et Forest ressemblait rarement à y parvenir à Old Trafford, mais le récit sous-jacent était légèrement différent.

À la fin, l’humeur de Cooper était celle d’une frustration familière. Au fur et à mesure que la saison a évolué, Cooper’s Forest a également évolué. Ils étaient progressivement devenus plus disciplinés, plus difficiles à briser – plus difficiles à battre.

La défaite contre Arsenal était la dernière fois qu’ils avaient goûté à la défaite dans l’élite, mais leur recherche d’une victoire à l’extérieur se poursuivra s’ils ne peuvent pas rompre avec l’habitude de se tirer une balle dans le pied.

Forest avait de plus en plus commencé à ressembler à une équipe, toutes les pièces qui accompagnaient 22 signatures estivales avaient commencé à se mettre en place alors qu’ils avaient pris sept points sur leurs trois matchs à domicile avant la pause, y compris des victoires contre Liverpool et Crystal Palace, tout en frappant Tottenham Hotspur hors de la Coupe Carabao.

Mais malgré toutes les améliorations et les progrès, les trois objectifs de United avaient quelque chose en commun – ils impliquaient des erreurs ou des lacunes dans les rangs de Forest. Ils étaient les maîtres de leur chute.

Le premier a vu Marcus Rashford perdre son marqueur si efficacement qu’il était difficile de dire qui il était censé être, alors qu’il courait sans contestation à travers la surface de réparation pour attaquer un coin bas intelligent.

Un déménagement du terrain d’entraînement porte ses fruits 🙌 Marcus Rashford trouve l’espace et assure la finition du corner de Christian Eriksen 🎯#PLonPrime #MUNNFO pic.twitter.com/LZPnyuvtPp — Amazon Prime Vidéo Sport (@primevideosport) 27 décembre 2022

Rashford a ensuite choisi Anthony Martial pour rentrer à la maison le deuxième. Wayne Hennessey aura été furieux de ne pas avoir réussi à empêcher le tir de Martial, qui visait assez près de lui – en particulier après avoir mis la main sur le ballon.

L’international gallois a effectué trois arrêts solides pour garder Forest dans le match, après avoir été recruté dans l’équipe pour remplacer Dean Henderson, qui ne pouvait pas jouer contre son club parent. Mais ça aura été le moment auquel il pensera après.

Le troisième but de United était une finition bien prise du remplaçant Fred – mais ne s’est produit que lorsque Casemiro a intercepté une passe mal pensée et exécutée du remplaçant de Forest Emmanuel Dennis.

C’était rarement un jeu que Forest avait l’air de gagner. Lorsqu’une tête de Ryan Yates a dévié dans le fond du filet de Willy Boly juste avant la mi-temps, cela semblait avoir donné de l’espoir à Forest – jusqu’à ce qu’un long contrôle VAR l’exclue finalement pour hors-jeu.

C’était un meilleur affichage que celui qu’ils ont produit à Manchester City, Arsenal ou Leicester City, où ils ont été battus 4-0 dans un match qui, brièvement, semblait coûter son travail à Cooper.

Ce n’était pas une performance qui soulèvera d’autres points d’interrogation sur ce front, même avec le propriétaire Evangelos Marinakis qui regarde depuis les gradins. De nombreuses équipes reviendront d’Old Trafford les mains vides.

“Ce qui est décevant, c’est que United n’a pas créé beaucoup d’occasions sur leur possession, ils ont créé une occasion sur un coup franc où nous n’avons pas fait ce que nous étions censés faire et sur une contre-attaque, alors que nous étions sur le bord de leur boîte », a déclaré Cooper. “C’était décevant de donner les buts que nous avons marqués.

« Nous devons nous regarder. United était la meilleure équipe tout au long. Ils méritaient de gagner le match. Mais nous n’avons pas profité au maximum de nos moments. Nous manquions de qualité et de conviction lorsque nous avions des moments pour faire la différence.

«Nous n’hésiterons pas à discuter de l’éléphant dans la salle. Nous parlerons toujours de ce qui doit être amélioré pour aller de l’avant. Notre forme à l’extérieur et marquer plus de buts sont clairement quelque chose que nous devons améliorer.

Il y a eu un autre coup douloureux, Jesse Lingard boitant au début de la seconde période avec un problème aux ischio-jambiers à son retour à Old Trafford, ce que Cooper a déclaré espérer être dû à la fatigue.

Mais ce n’était pas la première fois qu’ils payaient le prix d’avoir perdu leur sang-froid pendant de courtes périodes. Ils ont concédé trois buts en six minutes lors de la défaite 3-2 contre Fulham au City Ground, ils ont envoyé trois buts en dix minutes à Leicester et le déchaînement d’Arsenal comprenait trois buts en huit minutes.

Deux buts en trois premières minutes de mi-temps ont effectivement mis ce match hors de tout doute. United était plus vif, plus décisif et impitoyable quand cela importait.

Forest est venu depuis les défaites douloureuses contre les équipes du «six grands». Mais ils n’amélioreront pas leurs résultats sur la route tant qu’ils n’auront pas éliminé ces erreurs de base, quelle que soit l’opposition.

(Photo : Naomi Baker/Getty Images)