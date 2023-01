Nottingham Forest lance de nouveaux maillots de réfugiés lors du match de Premier League contre Chelsea

Nottingham Forest a lancé ses nouveaux maillots pour soutenir les réfugiés lors du match nul 1-1 de dimanche contre Chelsea en Premier League.

Les Reds ont été sans sponsor de maillot toute la saison, mais ont annoncé la nouvelle initiative pour le reste de leurs matchs de la campagne 2022-23.

“À partir du début de 2023 et pour le reste de la saison, les équipes masculines et féminines de Nottingham Forest participeront à tous les matches avec le logo du Royaume-Uni pour le HCR sur le devant de leurs maillots, en signe de solidarité pour les familles qui ont ont été forcés de fuir leurs foyers et leurs communautés”, a déclaré le club sur son site Internet.

Le propriétaire de Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, a déclaré: «Nous sommes ravis que pour le reste de la saison, nous utiliserons le devant du célèbre maillot de Nottingham Forest pour raconter une histoire aussi importante. Ce sera un honneur d’afficher leur nom sur notre chemise pour soutenir cette cause importante.

“Je suis fier de m’être associé au travail mondial des Nations Unies auparavant, avec l’Olympiacos FC en 2013. Nous avons soutenu l’UNICEF pendant quatre ans, en choisissant d’apporter une contribution financière importante à leur travail caritatif plutôt que de percevoir des revenus d’un sponsor, et mettant leur cause en évidence sur le devant, puis le dos, du maillot de l’Olympiacos.”

Et il a ajouté: “J’espère que les fans de Nottingham Forest seront également fiers que nous ayons choisi de mettre en lumière le travail du HCR pour le reste de la saison, en plus des causes locales que notre Community Trust soutient. Cela arrive à un moment où le le monde est confronté à d’énormes défis pour aider les personnes les plus vulnérables de la société.”

Forest a pris un bon départ dans le nouveau kit alors que le but de Serge Aurier à la 63e minute a valu aux Reds un match nul 1-1 contre Chelsea dimanche.

L’équipe de Steve Cooper est toujours dans la zone de relégation, mais est à égalité de points avec l’équipe au-dessus d’eux en 17e, West Ham.