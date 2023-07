Nottingham Forest fait une offre pour le milieu de terrain du PSV Ibrahim Sangare

Nottingham Forest a poursuivi son intérêt de longue date pour le milieu de terrain du PSV Eindhoven Ibrahim Sangare en faisant une offre pour le joueur.

Sangare est un objectif ambitieux pour Forest, qui souhaite recruter un milieu de terrain avec une présence physique depuis sa promotion en Premier League l’année dernière.

Le joueur de 25 ans a déjà été lié à une foule de clubs, avec Chelsea, Arsenal, Tottenham et Liverpool tous seraient des admirateurs. Le prix de Sangaré est estimé à plus de 30 millions de livres sterling (35 millions d’euros) et, avec quatre ans restants sur son contrat, le PSV est en position de force pour négocier avec la file d’attente des clubs qui surveillent sa disponibilité potentielle.

Sangare est sur le radar de Forest depuis plus d’un an, mais a été considéré comme hors de leur fourchette de prix l’été dernier et a fini par signer un nouveau contrat au PSV pour le lier au club néerlandais jusqu’en 2027.

Forest a maintenant manifesté son ferme intérêt pour l’international ivoirien après s’être donné pour priorité d’améliorer ses options de milieu de terrain central.

Cela fait partie de leur réflexion depuis l’offre Anton Stach de Mayence la chance de déménager à Nottingham l’été dernier seulement pour que l’Allemand décide qu’il serait préférable pour ses chances internationales de rester dans le Bundesliga.

Forest a signé Cheikhou Kouyate, l’ancien joueur de Crystal Palace, mais c’était en grande partie comme une option de sauvegarde après avoir raté certaines de leurs principales cibles pour le rôle classique n ° 6.

Le club des Midlands a également regardé de près Amadou Onana mais ont été évalués quand il est devenu un concours d’enchères entre Everton et West Ham United et le joueur a choisi de déménager dans le Merseyside.

Cheick Doucouré était une autre cible pour Forest uniquement pour que le milieu de terrain lensois signe pour Palais de cristal et terminer la campagne 2022-23 en tant que joueur de la saison.

Après avoir signé 22 joueurs dans une folie de transfert sans précédent l’été dernier, Forest n’a pas encore fait venir de nouveaux arrivants en préparation de la nouvelle saison.

Les équipes le programme de pré-saison commence par un match à Notts County samedi et il y a aussi un match amical organisé contre le PSV le 30 juillet. Forest espère avoir une idée plus claire d’ici là de ses chances de signer Sangare et, conscient qu’il pourrait y avoir de la concurrence, le club a formulé une liste d’objectifs alternatifs.

