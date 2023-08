Nottingham Forest fait face à une action en justice pour une raison étrange

L’équipe de Premier League Nottingham Forest pourrait avoir de sérieux problèmes juridiques. Le club doit des millions en salaires impayés de joueurs et d’agents.

Selon le Courrier quotidien, plusieurs joueurs qui ont quitté le club durant l’été devaient recevoir des primes de saison d’ici la fin juillet. Cela inclut la survie en Premier League la saison dernière. Cependant, le club n’a pas effectué ces paiements comme prévu.

Ce retard de paiement pourrait susciter des inquiétudes chez les acteurs concernés. De plus, cela peut avoir des implications sur la gestion financière du club et les relations avec les joueurs. Le dilemme financier non résolu de Nottingham Forest s’étend aux dettes impayées.

La gravité de la situation a atteint un point tel que certains agents envisagent une action en justice. Cette évolution pourrait encore peser sur la situation financière du club et créer des répercussions juridiques potentielles si elle n’est pas résolue rapidement.

Nottingham a ajouté 30 nouveaux joueurs la saison dernière

Les prêts étant toujours en cours, les requêtes en justice contre Nottingham Forest sont de plus en plus probables. Après avoir été promu en première division anglaise, Nottingham Forest a dépensé gros pendant le mercato estival, signant 21 nouveaux joueurs.

En janvier, l’équipe a augmenté de neuf membres, ce qui a entraîné une énorme dette salariale envers les agents. Six joueurs sont partis en transferts gratuits cet été. Les retards de paiement peuvent avoir joué un rôle dans leur décision de partir.

La réticence de Forest sur le sujet a soulevé des sourcils, et leurs joueurs sont de plus en plus anxieux à l’approche de la fin du mois d’août et ils n’ont toujours pas reçu leurs incitations. La performance de l’équipe la saison prochaine pourrait souffrir de la pression financière.

L’été a été assez calme pour Forest

L’équipe de Steve Cooper a connu une fenêtre de transfert relativement calme jusqu’à présent, avec des signatures entrantes limitées. Les seuls joueurs à rejoindre l’équipe sont Anthony Elanga, l’attaquant de Newcastle Chris Wood, qui a été signé de manière permanente dans le cadre de son contrat de prêt, et l’arrière droit turinois Ola Aina.

PHOTO : IMAGO / PA Images