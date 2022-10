Nottingham Forest étourdit Liverpool dans une victoire 1-0

Nottingham Forest a produit un choc pour battre Liverpool 1-0 en Premier League samedi.

L’équipe classée dernière au début de la journée n’a remporté que sa deuxième victoire de la saison dans le match au City Ground.

Taiwo Awoniyi a marqué à la 55e minute pour mettre fin au mini-renouveau de Liverpool, qui l’a vu battre les Rangers, Manchester City et West Ham lors de ses trois matchs précédents.

Awoniyi était dans les livres à Anfield pendant six ans sans jamais jouer pour la première équipe, mais il a produit le moment décisif pour soulever Forest du pied de la table.

“Marquer contre Liverpool est un jour que je n’oublierai jamais”, a-t-il déclaré à BBC Sport. “Je serai toujours reconnaissant à Liverpool de m’avoir repéré depuis le Nigeria et marquer contre eux est incroyable.”

Cette victoire soulage la pression sur le manager de Forest, Steve Cooper, qui était également entraîneur à Liverpool.

“Ce n’est pas la fin, cela doit faire partie du début”, a déclaré Cooper. «Nous revenons lundi et travaillons encore plus dur. Nous avons connu une course difficile mais, ai-je dit aux garçons, je ne les ai pas vus se cacher, se cacher ou bouder. J’ai vu le contraire. Cela m’a rassuré. »

Forest a pris les devants 10 minutes après le début de la seconde période lorsqu’un coup franc a trouvé Steve Cook sur le côté droit. Son centre a été frappé contre le poteau par Ryan Yates, mais Awoniyi était sur place pour transformer le rebond en filet vide.

Morgan Gibbs-White a ensuite vu un autre effort bloqué par James Milner, ce qui aurait doublé l’avance de l’équipe locale.

La riposte de Liverpool a vu le gardien de Forest Dean Henderson repousser une tête de Trent Alexander-Arnold dans les 10 dernières minutes.

En retour, Alisson a refusé Yates tard avant que Henderson n’arrête une tête puissante de Virgil van Dijk pour assurer la célèbre victoire.

Liverpool était sans le blessé Darwin Nunez et Thiago Alcantara, qui était malade.

“La performance que je peux en quelque sorte expliquer, le résultat pour ne pas être honnête”, a déclaré le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, à BT Sport. “Je n’ai jamais vu un match où une équipe a quatre ou cinq échecs sur un coup franc où nous devons terminer.

“La façon dont ils défendent nous étions parfaitement préparés pour cela. Nous avons dû mettre le jeu au lit pour être parfaitement honnêtes. »

