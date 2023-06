Nottingham Forest et Luton parmi les clubs poursuivant l’ancien gardien d’Everton Asmir Begovic

Nottingham Forest et Luton font partie des clubs qui poursuivent Asmir Begovic, selon talkSPORT.

Le duo de Premier League est rejoint par deux clubs de championnat à la recherche du gardien de but expérimenté.

Begovic est à la recherche d’un nouveau club après avoir quitté Everton à la fin de la saison suite à la fin de son contrat.

Le gardien bosniaque a déménagé à Goodison Park depuis Bournemouth en 2021, ne faisant que 10 apparitions en deux ans.

Mais malgré ses 36 ans, Begovic aspire toujours à jouer au plus haut niveau.

Discutant de son statut actuel, il a déclaré à talkSPORT: «Toujours un agent libre!

« Je suppose que c’est cette période de l’année ; beaucoup de rumeurs, beaucoup d’histoires, tout se passe mais c’est très amusant.

« Les deux prochaines semaines deviendront un peu plus claires.

« Il y a certainement eu des conversations avec certaines personnes, certains clubs et je pense que dans les prochaines semaines, ils vont se réchauffer au fur et à mesure que juin se poursuivra en juillet et en pré-saison – nous verrons ce qui se passera. »

Interrogé sur ses espoirs d’être numéro un, Begovic a déclaré: « Je sens toujours que je peux le faire.

« J’ai eu beaucoup de chance au cours de ma carrière avec des blessures et je travaille très dur pour prendre soin de moi et être en bonne condition physique et mentale, donc je pense que je peux encore jouer encore quelques années en tant que numéro un.

« Il s’agit d’essayer de trouver la bonne situation. Il ne s’agit pas de jouer le numéro un à tout prix, il s’agit de trouver les bonnes personnes avec qui travailler, la bonne situation et, espérons-le, avoir du succès ensemble. »