Nottingham Forest et les nouvelles recrues trouvent enfin une «identité» sous Cooper

Steve Cooper est bien conscient qu’il y en a beaucoup dans la Premier League désireux de découvrir quel sera le décompte final des transferts de Nottingham Forest pour la saison en février.

Le Gallois s’est habitué à ce que son équipe soit vivement jugée pour le volume d’affaires qu’elle a réalisé, 150 millions de livres sterling ayant déjà été investis pour faire venir 23 joueurs cette saison.

Mais alors que d’autres ajouts sont nécessaires – et arriveront dans les 30 prochains jours – leur performance du Nouvel An lors d’un match nul 1-1 à domicile avec Chelsea a suscité une réflexion qui serait une source d’encouragement pour l’entraîneur-chef de Forest : que le décompte final des entrées se termine à 25, 26 ou même 30, à chaque match de passage au City Ground, ce groupe de joueurs assemblé à la hâte commence à ressembler davantage à une équipe.

Plus précisément, ils commencent à ressembler à une équipe à l’aise avec l’approche que Cooper veut qu’ils adoptent.

Cela a été une saison d’ajustement pour l’ancien manager des moins de 17 ans d’Angleterre et de Swansea City, autant que dans le vestiaire de Forest, alors que le club retrouve ses pieds dans l’élite pour la première fois en 23 ans.

Il y a eu des moments où ils ont semblé déplacés, comme des intrus – notamment à Manchester City, Arsenal et Leicester City. Mais cela a été moins régulièrement le cas sur leur propre terrain au City Ground et ce n’était certainement pas le cas contre Chelsea hier.

Lors des sept occasions précédentes où Forest a concédé le premier but d’un match cette saison, ils ont perdu les sept. Plus révélateur, ils ont ensuite encaissé 23 buts lors de ces matches – sans marquer une seule fois eux-mêmes.

Ce n’était peut-être pas une victoire, mais cela avait néanmoins l’air d’un moment historique.



Morgan Gibbs-White était si près de marquer pour Forest dimanche (Photo de Marc Atkins/Getty Images)

“L’une des choses que je n’ai pas aimées à Manchester United (lors de la défaite 3-0 de mardi), c’est qu’après avoir été menés 1-0 et 2-0, nous n’avons pas fait assez pour revenir dans le match”, a-t-il ajouté. dit Cooper. “Aujourd’hui, notre attitude et notre intensité étaient à un très bon niveau – c’est pourquoi nous sommes revenus. Nos têtes auraient facilement pu baisser mais, au contraire, nous avons relevé notre jeu. C’est quelque chose que nous devons encore améliorer, et c’est quelque chose dont nous allons parler.

La manière dont Forest a pris du retard à la 16e minute aurait facilement pu à nouveau ébranler la confiance, car Willy Boly a malencontreusement dévié un centre sur sa propre barre transversale, avant que Raheem Sterling ne réagisse le plus rapidement pour rentrer chez lui avec insistance. Mais à la fin, Boly – qui a rejoint Wolverhampton Wanderers dans le cadre d’un contrat d’été qui pourrait finir par leur coûter 4,5 millions de livres sterling – faisait partie d’un groupe de joueurs qui avaient produit des performances exceptionnelles.

Taiwo Awoniyi, la signature de 17 millions de livres sterling de l’Union Berlin qui était le premier des ajouts importants de la fenêtre précédente en juillet, était une figure puissante et perturbatrice alors qu’il dirigeait le canal vers la gauche. Le rythme du produit de l’académie forestière Brennan Johnson a donné à Chelsea un autre type de problème sur le flanc opposé.

Morgan Gibbs-White, la signature record de 25 millions de livres sterling également des Wolves, a de nouveau été une énorme influence en jouant dans le rôle flottant n ° 10 qui lui permet de dériver dans des poches d’espace et de monter sur le ballon. Il a eu la malchance de ne pas marquer, après avoir vu une volée spectaculaire rebondir sur le dessous de la barre. C’est de son corner juste après l’heure de jeu que Boly s’est levé pour diriger le ballon vers le premier poteau, d’où Serge Aurier a appliqué une finition acrobatique pour égaliser.

Aurier, un international ivoirien de 82 sélections, pourrait s’avérer être l’une des meilleures signatures d’agent libre que Forest ait faites à l’ère moderne.

L’ancien défenseur de Villarreal et Tottenham, âgé de 30 ans, fait du bon travail pour garder l’international gallois Neco Williams hors de l’équipe.

Au total, huit des onze de départ d’hier étaient de “nouveaux” ajouts, Remo Freuler et Orel Mangala formant une combinaison de plus en plus efficace avec le produit de l’académie Ryan Yates au milieu de terrain central, tandis que Dean Henderson, le prêteur de Manchester United, était généralement une présence assurée dans objectif.

Forest commencent à trouver leur identité ; une façon de jouer dans un environnement beaucoup plus exigeant.

Ils n’avaient que 28% de possession contre Chelsea – et leur moyenne de 39% pour la saison jusqu’à présent est la plus basse de l’élite. Mais ils avaient toujours un xG de 1,2 contre 0,9 pour Chelsea. Forest a réussi 12 tirs au but, dont cinq cadrés – Chelsea en a réussi sept, dont deux cadrés. Si Forest avait gagné, les champions du monde actuels auraient pu avoir peu de plaintes.

Possession de Premier League (%)

Forest est désormais invaincu en six matchs à domicile toutes compétitions confondues. L’entraîneur-chef de Chelsea, Graham Potter, a reconnu qu’ils avaient fait souffrir ses joueurs. Les Londoniens de l’ouest ne seront pas les derniers à vivre cette expérience au City Ground.

Très souvent, les statistiques ont été accablantes pour Forest – et celles relatives à leur forme à l’extérieur le sont toujours.

Mercredi, ils se dirigent vers Southampton, dernier, toujours à la recherche de leur première victoire à l’extérieur en Premier League. Mais Cooper affrontera un autre manager des vallées du sud du Pays de Galles, Nathan Jones, sachant que son groupe de joueurs talentueux montre des signes de devenir lentement quelque chose de plus grand que la somme de leurs parties.

Nottingham Forest 1-1 Chelsea Graham Potter a maintenant remporté 15 points en 10 matchs de Premier League en tant que manager de Chelsea depuis son premier match de PL le 1er octobre – c’est un total inférieur à Crystal Palace et Leicester (tous deux 16 sur 10). pic.twitter.com/OFa1Hh32jy — Analyste Opta (@OptaAnalyst) 1 janvier 2023

“J’ai dit avant le match contre Palace (le dernier de Forest avant la pause d’un mois et plus pour la Coupe du monde) que cela avait été – et est toujours – un défi vraiment difficile pour tout le monde. C’est mon plus grand défi, bien sûr, en gestion », déclare Cooper. “Mais il a également été très difficile pour les joueurs d’entrer dans un vestiaire où ils sont nouveaux et où presque tout le monde autour d’eux est également un nouveau joueur.

«Le temps allait toujours être le facteur le plus important pour essayer de devenir quelque chose. Nous traversons encore cela. Nous en avons dépassé les balbutiements, nous sommes proches d’être établis quant à notre identité. Pendant que vous faites cela, vous devez encore ramasser suffisamment de points. Mais il y a certainement eu des progrès, y compris des choses que les gens ne verront pas sur le terrain d’entraînement.

“Toutes ces expériences nous donnent des moments ensemble qui vont tout construire – l’esprit, l’unité, une façon de jouer. Même dans les moments difficiles, lorsque les gens peuvent se disputer ou se disputer, vous avez besoin de ces moments pour devenir quelque chose. Toutes les équipes qui réussissent ont cela et nous naviguons toujours à travers cela.

“Vous pouvez regarder tout le monde et sentir qu’ils s’améliorent. Mais nous avons encore un long chemin à parcourir avant de devenir ce que nous voulons être.

D’autres nouvelles signatures arriveront avant la date limite de la fenêtre d’hiver dans la nuit du mardi 31 janvier.

Et quand ils le feront, ils entreront maintenant dans un vestiaire qui contient une équipe, pas une collection d’étrangers.

(Photo du haut : Marc Atkins/Getty Images)