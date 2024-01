Nottingham Forest en pourparlers de prêt de Gio Reyna avec le Borussia Dortmund

Nottingham Forest est en pourparlers avec le Borussia Dortmund pour signer le prêt de l’international USMNT Gio Reyna jusqu’à la fin de la saison, selon des sources connaissant l’accord.

Forest vise à inclure une option d’achat et s’efforce de conclure l’accord. Un accord n’est pas loin, mais il reste encore des éléments à régler.

Le contrat de Reyna à Dortmund expire en juin 2025 et l’attaquant polyvalent a signé avec le super agent Jorge Mendes en décembre, peu avant l’ouverture de la fenêtre de transfert.

Reyna n’a débuté que deux fois pour le club allemand cette saison, faisant 11 autres apparitions en tant que remplaçante.

Le joueur de 21 ans a raté le premier mois de la saison en raison d’une blessure et n’a participé que 13 fois toutes compétitions confondues depuis son retour en septembre.

Reyna est revenu dans l’équipe de l’USMNT pendant la trêve internationale d’octobre après sa série de blessures et sa dispute avec l’entraîneur-chef Gregg Berhalter. Les États-Unis ont deux tournois majeurs à l’horizon au cours des trois prochaines années, la Copa America 2024 ayant lieu cet été avant que les États-Unis co-organisent la Coupe du monde 2026.

Reyna a rejoint l’académie de Dortmund depuis New York en 2019 et a fait irruption dans l’équipe senior l’année suivante. Il faisait partie de l’équipe de Dortmund qui a remporté le DFB-Pokal 2020-21.

Forest est 16e de la Premier League, mais plus tôt ce mois-ci, il a été renvoyé devant une commission indépendante pour violation des règles de rentabilité et de durabilité (PSR) de la Premier League. C’est le début du processus visant à décider de la sanction à laquelle le club sera confronté, qui pourrait inclure une déduction de points et/ou des amendes.

ALLER PLUS LOIN Comment Mendes est revenu au pouvoir chez Forest

Pourquoi Reyna a besoin de s’éloigner

Analyse de Paul Tenorio, correspondant de l’USMNT

Un déménagement à Forest sera le bienvenu pour Reyna, qui a désespérément besoin de plus de temps de jeu. Tout au long de sa jeune carrière, ce sont les blessures qui ont limité le temps de Reyna sur le terrain et son impact à Dortmund. Il a longtemps été considéré comme une étoile montante, sinon.

Mais après s’être fracturé la jambe lors de la demi-finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF contre le Canada en juin dernier et avoir repris l’entraînement fin août, Reyna a eu du mal à se tailler un rôle important à Dortmund. Il n’a disputé que 10 matches cette saison en Bundesliga avec une titularisation, une apparition en DFB-Pokal et deux en Ligue des champions. Cela vient après avoir disputé 22 matchs de Bundesliga l’année dernière, avec sept buts et deux passes décisives.

Reyna a quitté son agence, Wasserman, et a clairement indiqué qu’il était ouvert à un départ de Dortmund dans cette fenêtre. Il a embauché Mendes alors qu’il cherchait à trouver un temps plus constant sur le terrain alors qu’il cherchait à progresser dans sa carrière – et à jouer un rôle plus important au sein de l’équipe nationale.

Que peut attendre Forest de lui ?

Analyse de Paul Tenorio, correspondant de l’USMNT

Le rôle de Reyna sur le terrain a changé, du moins avec les États-Unis, au cours de l’année dernière.

Lors du précédent cycle de qualification pour la Coupe du monde, Reyna jouait exclusivement comme ailière, même si elle rentrait dans les poches pour trouver le ballon et essayer de créer des opportunités dans et autour de la surface. Après la controverse liée à la Coupe du monde 2022 au Qatar, Reyna a trouvé un nouveau rôle au sein de cette équipe américaine, jouant le rôle de numéro 10 dans une formation plutôt en 4-2-3-1.

Reyna dit depuis longtemps qu’il se sent plus à l’aise dans un rôle central, et qu’à partir de ce milieu de terrain offensif, il est plus capable d’exploiter ses points forts, à savoir le jeu et les passes dangereuses dans le dernier tiers. Il a également montré qu’il était un bon finisseur, mais il semble souvent qu’il préfère être un facilitateur cherchant à faire la passe finale.

On a demandé à Reyna de travailler plus défensivement, et il semble impatient de prouver qu’il peut le faire avec les États-Unis. Le plus grand défi a été de trouver un temps de jeu constant, et l’espoir est qu’il puisse surmonter ses problèmes de blessures et maintenant trouver une équipe. où il peut figurer.

ALLER PLUS LOIN Gio Reyna s’est excusé auprès de ses coéquipiers américains pour son manque d’effort, selon des sources

Pourquoi Forest s’en prend-il à Reyna ?

Analyse de Paul Taylor, correspondant de Nottingham Forest

La signature de Reyna serait parfaitement logique, car il se renforcerait dans deux zones du terrain où Forest manque d’options.

Anthony Elanga a eu un impact extrêmement positif depuis son arrivée en provenance de Manchester United et Callum Hudson-Odoi, arrivé cet été en provenance de Chelsea, a également connu de nombreux moments prometteurs. Mais Forest manque de couverture pour le duo dans des positions larges.

Mais, en plus de pouvoir opérer comme ailière, Reyna peut également opérer dans un rôle offensif central. Morgan Gibbs-White s’est imposé comme l’un des joueurs les plus influents de Forest dans ce rôle de numéro 10. Mais l’absence de l’Anglais a également été vivement ressentie lorsqu’il a été mis à l’écart en raison d’une blessure.

Si un accord peut être conclu pour rendre le prêt de Reyna permanent plus tard, à 21 ans – et armé d’une réputation comme l’un des joueurs les plus prometteurs à jouer pour l’USMNT depuis un certain temps – il répondrait également au désir de Forest. recruter de jeunes joueurs qui ne feront que s’améliorer, en bénéficiant du temps de jeu avec eux en Premier League.

(Sébastien Widmann/Getty Images)