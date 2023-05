Nottingham Forest contre Southampton : Premier League – en direct

il y a 34 s 15h45 HAE Gibbs-White est allé au milieu, pas du tout avec confiance, et McCarthy a obtenu une botte. Mais la balle est dans le filet et Forest a un coussin !



il y a 1 m 15h44 HAE BUT! Forest 3-1 Southampton (Gibbs-White 44) Je reprends ça.



il y a 2 m 15h44 HAE Ce sera Gibbs-White. Forest, soit dit en passant, est le pire tireur de penalty du Prem.



il y a 3 m 15h43 HAE PÉNALITÉ à Forest Maitland-Niles donne un coup de pied à Johnson dans le talon et le coup de sifflet retentit. Le VAR sera sûrement d’accord avec Michael Oliver. Lewis Dunk de Brighton & Hove Albion concède une pénalité pour le handball. Photographie : Andrew Boyers/Action Images/Reuters

Mis à jour à 15h45 HAE

il y a 6 mois 15h40 HAE 38 minutes Bella-Kotchap est aidée en dehors du terrain. J’espère qu’il va bien. « Je pense que vous avez raison », dit Kári Tulinius. « Ce ne sont pas de mauvaises équipes. Mais les clubs bien gérés ne le sont pas. Southampton a été construit autour d’un certain style, mis en œuvre par Hasenhüttl. Le club l’a licencié et a embauché un tout autre type de manager. Pendant ce temps, la hiérarchie de Forest a signé 30 nouveaux joueurs. Si Cooper les maintient, c’est un miracle. Au moins, ces équipes ont diverti. Bons points.



il y a 8 mois 15h38 HAE 36 minutes Ça devrait être 3-1 ! Cet épisode est l’histoire de deux défenseurs centraux. L’un, Bella-Kotchap, trouve Brennan Johnson qui passe devant lui alors qu’il tombe en tas. L’autre, Bednarek, sauve la mise avec un majestueux bloc coulissant.

Mis à jour à 15h38 HAE

il y a 11 min 15h35 HAE 35 minutes J’aurais dû dire il y a quelque temps que Forest joue un arrière quatre, pas 3-4-2-1 comme annoncé. A ce stade, c’est un coup de maître tactique.



il y a 12 mois 15h34 HAE 34 minutes Il y a maintenant 17 buts en Premier League aujourd’hui. En deux matchs et un troisième.



il y a 13 mois 15h33 HAE 32 minutes Dans l’état actuel des choses, Forest remonte au-dessus du puissant Everton. Mais Southampton a été la meilleure équipe, il peut donc y avoir des rebondissements à venir. « Soir Tim », dit Bill Hargreaves. « Forest travaille sur l’ancienne différence de buts. Bon à voir. » Ha.



il y a 16 mois 15h29 HAE 29 min : économisez ! McCarthy, avec son genou, de Yates, qui a tiré depuis le point de penalty. Le drapeau s’est levé, mais il s’est trompé.



il y a 18 mois 15h28 HAE Ward-Prowse a renvoyé le ballon en haut du terrain. Quelques passes soignées ont ouvert la défense et Alcaraz a eu le temps de prendre une touche avant de jouer une autre passe dans le filet. Simple mais efficace.

Mis à jour à 15h30 HAE

il y a 20 m 15h26 HAE BUT! Forêt 2-1 Southampton (Alcaraz 25) Jeu sur! Carlos Alcaraz de Southampton marque un but pour le rendre 2-1. Photographie : James Williamson/AMA/Getty Images

Mis à jour à 15h30 HAE

il y a 21 mois 15h25 HAE Il y avait une partie de flipper dans la loge de Southampton. Danilo est resté calme et a joué un petit jeton à Awoniyi, qui a ignoré le défenseur en saisissant sa chemise, a pivoté et a accroché une volée sensationnelle devant McCarthy impuissant. Tu attends quatre mois pour un but d’Awoniyi, puis deux arrivent d’un coup.



il y a 24 mois 15h22 HAE BUT! Forest 2-0 Southampton (Awoniyi 22) Et un autre! Taiwo Awoniyi (à droite) marque le deuxième but de son équipe. Photographie : Joe Giddens/PA

Mis à jour à 15h32 HAE

il y a 26 mois 15h20 HAE C’était un si bon contre, ça aurait pu être Everton à Brighton. Une longue balle nette a libéré Johnson sur la droite. Il a choisi son moment et a trouvé Awoniyi, qui est rentré chez lui à dix mètres comme s’il le faisait tout le temps. En fait, il ne l’avait pas fait depuis sa dernière rencontre avec Southampton, il y a quatre mois.



il y a 27 min 15h18 HAE BUT! Forest 1-0 Southampton (Awoniyi 18) Contre le cours du jeu ! Taiwo Awoniyi de Nottingham Forest célèbre le score avec ses coéquipiers. Photographie : Carl Recine/Reuters

Mis à jour à 15h33 HAE

il y a 29 min 15h17 HAE 16 minutes Si vous ne saviez pas que ces équipes étaient les deux dernières, vous ne devineriez jamais en les regardant. Les deux passent le ballon avec tant de confiance.



il y a 31 min 15.14 HAE 14 minutes Passe dans le dernier tiers, dit une légende : Forest 5, Southampton 25.



il y a 32 mois 15.13 HAE 12 minutes Southampton remporte un corner et Walcott fait bien pour obtenir le coup au premier poteau. « Tout peut arriver à partir de ceux-ci », dit Smith, tout comme nous voyons que rien ne peut arriver aussi.



il y a 35 mois 15.11 HAE 10 minutes: chance! Une course en flèche de Gibbs-White met en place Johnson, qui perce son tir juste à côté. En attendant, nous avons un e-mail. « Ce luminaire reçoit un sceau d’approbation vert », déclare Peter Oh, « pour avoir mis en évidence des arbres sur les écussons du club. C’est dommage que les deux équipes soient en grave danger d’être éliminées et éliminées de la Premier League. Sauver les arbres!!! »



il y a 38 mois 15.08 HAE 7 minutes : chance! Les pieds soignés de Walcott et Adams feraient la fête s’il n’y avait pas un bon bloc de Felipe. « Départ nerveux de Forest », déclare Alan Smith.



il y a 40 m 15.05 HAE 4 minutes C’est un début haletant. Southampton obtient le premier coup alors que Che Adams tente le canal intérieur gauche et le boucle. À l’autre bout, McCarthy doit se précipiter et dégager alors que Johnson s’abat sur lui.

Mis à jour à 15h12 HAE

il y a 43 mois 15.03 HAE 1 minute Southampton donne le coup d’envoi et renvoie le ballon directement à McCarthy. Il va longtemps, une fois puis deux fois, avant que l’action n’atterrisse dans la zone de la forêt, où un dégagement raté nécessite un coup de poing de Navas.

Mis à jour à 15h12 HAE

il y a 46 mois 15h00 HAE L’hymne national est joué et chanté. Et pas hué, pour autant que je sache. Parmi ceux qui connaissent les mots figurent Theo Walcott et James Ward-Prowse.



il y a 47 min 14h58 HAE Les joueurs sont là-bas sous la pluie des East Midlands. Forest sont dans leurs chemises rouges traditionnelles, Southampton en bleu pâle. Forest se réunit avec Ryan Yates, de retour aux commandes, disant quelque chose d’urgent.



il y a 1h 14h45 HAE Steve Cooper parle à Sky. « Nous devons simplement croire en nous », dit-il. « Concentrez-vous simplement sur la performance et obtenez la victoire que nous voulons vraiment. »



il y a 1h 14h23 HAE Revenons à ces équipes. Steve Cooper n’apporte qu’un seul changement à l’équipe de Forest qui a perdu de justesse à Brentford, laissant de côté Joe Worrall et ramenant Ryan Yates, absent depuis six semaines avec une blessure à l’épaule. Ruben Selles opte pour trois changements dans l’équipe de Southampton qui a perdu de manière plus concluante à Newcastle. Arrivent Theo Walcott, Che Adams et Ainsley Maitland-Niles, et sortent Lyanco, Djenepo et Sulemana.



il y a 2h 14h13 HAE Encore un but à l’Amex ! Il y en a maintenant 13 en deux matchs aujourd’hui. Celui-ci va être un 0-0, n’est-ce pas?

Mis à jour à 14h44 HAE

il y a 2h 14.11 HAE Le foot c’est fou ! – Gary Lineker (@GaryLineker) 8 mai 2023



il y a 2h 14h10 HAE Au cas où Brighton 0-3 Everton n’était pas assez tiré par les cheveux… Dwight McNeil en a ajouté un autre. Détails ici de Barry Glendenning. Brighton contre Everton : Premier League – en direct En savoir plus

Mis à jour à 14h14 HAE

il y a 2h 14.07 HAE Équipes Forêt (éventuellement 3-4-2-1) Navas ; Aurier, Felipe, Niakhate ; Yates, Mangala, Danilo, Lodi ; Johnson, Gibbs-White ; Awoniyi.

Remplaçants : Hennessey, Worrall, Lingard, Toffolo, Surridge, Kouyate, Freuler, Boly, Ayew. Southampton (possible 4-2-3-1) McCarthy ; Maitland-Niles, Bednarek, Bella-Kotchap, Walker-Peters ; Ward-Prowse, Lavia; Walcott, Alcaraz, Stuart Armstrong ; Adams.

Remplaçants : Bazunu, Lyanco, Caleta-Car, Adam Armstrong, Onuachu, Mara, Sulemana, Edozie, Elyounoussi. Arbitre Michel Olivier.

Mis à jour à 14h46 HAE