Nottingham Forest contre Manchester United – Rapport de match de football – 25 janvier 2023

Manchester United s’est rapproché d’une place en finale de la Coupe Carabao après avoir battu Nottingham Forest 3-0 au City Ground mercredi lors du match aller de leur demi-finale.

United a marqué au début et à la fin de la première mi-temps pour prendre le contrôle, avec Marcus Rashford marquant un but en solo pour continuer sa forme brûlante et Wout Weghorst convertissant un simple rebond pour obtenir son premier but pour le club depuis son mouvement de prêt. de Burnley.

Forest, à la recherche de sa première apparition en finale de Coupe de la Ligue depuis 1992, s’est bien illustré mais n’a pas pu tirer le meilleur parti de plusieurs attaques prometteuses. Et un but de Bruno Fernandes à la 89e minute signifie que le match retour de la semaine prochaine à Old Trafford n’est sûrement qu’une formalité pour Man United pour assurer un voyage à Wembley.

“Je suis satisfait de la performance, pendant 90 minutes, nous avons contrôlé le match”, a déclaré l’entraîneur de United, Erik ten Hag. “Il y a eu un moment qui aurait pu changer le jeu et nous devons en être conscients et nous améliorer.

La détermination de Ten Hag à tirer le meilleur parti d’une chance de remporter un trophée lors de sa première saison en charge à Old Trafford était évidente dans une autre formation de départ solide qui comprenait Casemiro revenant de la suspension qu’il a purgée lors de la défaite de dimanche en Premier League contre Arsenal.

Il n’a fallu que six minutes aux visiteurs pour passer devant, Rashford trouvant à nouveau le filet. Cette fois, le but était entièrement le travail de l’attaquant anglais alors qu’il avançait sur la gauche depuis l’intérieur de sa propre moitié de terrain avant de pénétrer à l’intérieur entre deux défenseurs de Forest et de tirer au premier poteau avec son pied gauche.

Le but était le 10e de Rashford en 10 matchs depuis la Coupe du monde, le plus marqué par un joueur des cinq meilleures ligues européennes.

“Je suis satisfait de la performance de Marcus et de son développement”, a déclaré Ten Hag. “Depuis le début de la saison, il grandit et continue de le faire.

“Nous devons continuer son processus et s’il est dans cette humeur et cet esprit, je pense qu’il est imparable. C’est à l’équipe de le placer dans les bonnes positions.”

Mais Forest n’a pas été découragé par cette première concession et a failli égaliser à plusieurs reprises. Le rythme de Brennan Johnson était une menace constante pour la défense de United, lui permettant de forcer une sauvegarde basse de David de Gea et plus tard de exploser au-dessus de la barre lorsque son sang-froid l’a finalement abandonné.

Les hôtes pensaient qu’ils avaient égalisé à la 23e minute lorsqu’une pause éclair a culminé lorsque Sam Surridge a trouvé le filet, mais un contrôle VAR a conclu qu’il avait été hors-jeu.

Puis juste avant la mi-temps, United a saisi une seconde potentiellement cruciale. Antony, qui avait déjà vu une bonne occasion refusée, a forcé le gardien de but de Forest Wayne Hennessey à bloquer sa volée bien frappée, permettant à Weghorst d’ouvrir son compte United.

C’était une histoire similaire en seconde période. United a failli porter le score à 3-0 lorsque Christian Eriksen a décoché un premier tir contre la barre transversale. À l’autre bout, Forest a de nouveau été laissé pour compte d’un manque de contact clinique lorsque le vif Morgan Gibbs-White a tiré sauvagement hors de la cible après avoir remporté le ballon juste à l’extérieur de la surface.

La frappe tardive de Fernandes, roulant à basse altitude juste à l’intérieur de la surface, était peut-être cruelle sur Forest, mais verra sûrement Man United se diriger vers Wembley alors qu’ils cherchent leur premier trophée majeur en six ans.

“De toute évidence, c’était un score décevant”, a déclaré l’entraîneur de Forest, Steve Cooper. “La dernière chose que vous voulez faire est d’aller à Old Trafford avec ce résultat.

“De toute évidence, Rashford est l’un des joueurs en forme du pays, mais pour nous, lui permettre de faire ce qu’il a fait n’est pas suffisant.”

Newcastle United s’est imposé 1-0 à Southampton lors du match aller de l’autre demi-finale.

Les informations de Reuters ont été utilisées dans ce rapport.