Nottingham Forest contre Leeds United – Rapport de match de football – 5 février 2023

L’attaquant de Nottingham Forest Brennan Johnson s’est avéré être la différence au City Ground dimanche. Tim Goode/PA Images via Getty Images

Le nouveau milieu de terrain de Leeds United, Weston McKennie, a quitté le banc tard pour faire ses débuts en Premier League, mais n’a pas pu empêcher son équipe de subir une défaite 1-0 au City Ground dimanche.

Brennan Johnson de Forest a marqué le but vainqueur, mais c’est le gardien débutant Keylor Navas qu’ils ont dû remercier pour la victoire à domicile.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Le Costaricien de 36 ans, prêté par le Paris Saint-Germain jusqu’à la fin de la saison, a réussi une série de superbes arrêts réflexes pour empêcher une équipe de Leeds qui dominait la possession, mais ne parvenait pas à le dépasser.

Forest a pris les devants contre le cours du jeu lorsque le défenseur de Leeds Pascal Struijk a commis une faute sur Johnson et a aggravé l’erreur en ratant son dégagement de la tête du coup franc, donnant une chance à Johnson.

L’attaquant gallois n’a pas eu besoin d’autre invitation, tirant une volée rauque dans le filet pour sortir de l’impasse avec le premier effort cadré de son équipe.

Les visiteurs auraient pu égaliser mais Luis Sinisterra a poussé son effort au-dessus de la barre avec le but à sa merci, et lorsque Leeds a réussi à obtenir des efforts sur la cible, Navas a réagi intelligemment pour les empêcher d’entrer.

Neco Williams a presque marqué une seconde pour Forest avec une échappée au début de la seconde mi-temps, mais il a flambé juste au-dessus du coin supérieur droit après une course fulgurante du milieu de terrain, et après cela, l’équipe locale a fait quelques incursions en seconde période, préférant plutôt s’asseoir et défendre.

Ils ont dégagé leurs lignes à plusieurs reprises et ont concédé la possession à Leeds, mais les visiteurs ont eu du mal à créer des occasions malgré la part du lion de la possession, permettant à Navas et Forest de remporter une victoire à ses débuts.

Cette victoire a prolongé la séquence sans défaite de Forest en Premier League à cinq matchs et se hisse à la 13e place du tableau avec 24 points.

“Quelle première [for Navas], des économies massives et massives. Il nous a gardés et nous lui en sommes reconnaissants”, a déclaré Williams à la BBC après le match. “Quelle carrière il a eue et quelle carrière il a. Ce n’est pas facile de faire ses débuts en Premier League contre Leeds.

Le défenseur de Forest a déclaré que son équipe commençait à trouver ses marques après un début difficile dans sa campagne de Premier League.

“Le début de la saison a été difficile, personne ne se connaissait, il était difficile de créer une chimie sur et en dehors du terrain. Maintenant, nous nous gélifions et les résultats arrivent”, a-t-il déclaré.

La défaite laisse Leeds planer au-dessus de la zone de relégation avec 17 points et sans victoire en Premier League depuis qu’il a battu Bournemouth le 5 novembre.