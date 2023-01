Nottingham Forest contre Chelsea : Premier League – en direct

Les évènements clés il y a 1h Nouvelles de l’équipe

maintenant 11h40 HNE 8 minutes “Bonne année à toi Rob, et à tous les MBMers, et merci d’avoir commencé avec une allusion à The Big Lebowski”, déclare Charles Antaki. «Je ne me souviens pas exactement de la ligne, mais notre héros à un moment donné invite quelqu’un à l’appeler Dudester, Duderino ou« juste le mec, si vous êtes dans toute cette brièveté ». Comment Forest pourrait-il utiliser une partie de son insouciance maintenant. Aussi sa capacité à, d’une manière ou d’une autre, se sortir des égratignures les plus terminales. Eh bien, c’est juste, comme, votre obrochehomme d’ions.



il y a 1 m 11h39 HNE 7 minutes Sterling envoie un centre bas à Mount, qui court sur le ballon et frappe un premier tir bien bloqué par Worrall.



il y a 2 m 11h38 HNE 7 minutes Beaucoup de possession de Chelsea, ce qui ne devrait surprendre personne. La forêt a l’air plutôt compacte défensivement.



il y a 3 m 11h37 HNE 6 minutes “HNY Rob !” dit Joe Pearson. “Le premier match d’aujourd’hui a été désastreux. C’était tellement nul qu’on parlait de soupe roumaine au MBM. Veuillez fournir une meilleure correspondance. Ou une recette différente. Merci d’avance!”



il y a 4 mois 11h36 HNE 5 minutes Forest a commencé avec Awoniyi à gauche et Gibbs-White comme faux neuf. Bienvenue dans Tactics Corner, un bref aperçu en attendant que quelque chose se passe sur le terrain.



il y a 5 m 11h35 HNE 3 minutes J’ai changé d’avis sur la position de Mount – il est presque un n°8 sans le ballon et un n°10 avec. De nos jours, de nombreuses équipes jouent avec des milieux de terrain à trois déséquilibrés. Un No6, un No8 légèrement à droite ou à gauche, et un No10 de l’autre côté. Arsenal le fait, tout comme Manchester United ; il semble que Chelsea joue un système similaire aujourd’hui.



il y a 6 mois 11h34 HNE 2 minutes Koulibaly pulvérise une formidable longue passe vers Mount. Il s’enfuit de Yates, tue le ballon adroitement mais tranche ensuite le poteau proche avec son pied gauche. C’était un angle assez serré.



il y a 8 mois 11h32 HNE 1 minute Je me suis trompé sur la forme de Chelsea – elle ressemble plus à 4-3-3 aujourd’hui, avec Mount jouant légèrement plus profondément que contre Bournemouth.

il y a 9 mois 11h32 HNE 1 minute Peep peep ! La forêt démarre de droite à gauche pendant que nous regardons.



il y a 9 mois 11h31 HNE “Voeux de nouvel an de Californie,” dit Mary Waltz. “Pulisic a une autre chance d’impressionner et il ferait mieux d’en profiter, il avait l’air bien lors du dernier match. Après une belle performance en Coupe du monde, il doit enchaîner avec un match qui justifie l’énorme investissement que Chelsea a fait en lui. Il est là depuis si longtemps qu’il est facile d’oublier qu’il n’a que 24 ans. Il y a un joueur de classe mondiale là-dedans, mais je ne sais pas s’il sera jamais trouvé.



il y a 10 mois 11h30 HNE Avant le match, les joueurs se rassemblent autour du cercle central pour rendre hommage à un visionnaire unique : Pelé, décédé la semaine dernière à l’âge de 82 ans. Avis de décès de Pelé Lire la suite



il y a 13 mois 11h28 HNE “Bonne année Rob,” dit Kim Crawley. «La forme de Chelsea semble trop étroite et avec Jorginho assis profondément comme pivot, leur transition sera trop lente. Forest se mettra en face d’eux; les arrières latéraux de Chelsea vont être occupés. Cooper a déjà remporté la bataille du milieu de terrain. Forest va causer quelques problèmes. Sterling et Pulisic devront jouer un grand rôle défensif pour arrêter Forest. J’espère que je me trompe. Quand tu dis content nouvelle année. (Je pense que c’est un double pivot avec Zakaria au fait, même si je ne suis pas sûr que cela change votre point.)



il y a 13 mois 11h27 HNE Les joueurs sortent du tunnel, dans la cacophonie de City Ground. Quel endroit glorieux c’est.



il y a 16 mois 11h24 HNE “Comme vous le savez, Rob,” mensonges Ian Copestake, «Je crois que la seule vérité à trouver dans le monde moderne est basée sur la différence de buts. Les Spurs viennent d’en être informés alors que la véritable fausse position de Man Utd dans la ligue attend son jugement. C’est une mauvaise nouvelle pour nous les nostalgiques qui deviennent tout chauds et flous quand on pense à La saison 1992-93 de Norwich.



il y a 18 mois 11h23 HNE « Christian Pulisic devrait quitter Chelsea cette année,» dit Kurt Perleberg, « et retourner aux États-Unis ». Essayez-vous de me faire annuler le jour de l’an ?



il y a 19 mois 11.21 HNE Musique d’avant-match



il y a 1h 10h41 HNE Nouvelles de l’équipe Steve Cooper apporte deux changements à l’équipe Forest qui a perdu à Old Trafford : Morgan Gibbs-White remplace Jesse Lingard, blessé, et Dean Henderson – qui n’était pas disponible contre son club parent – ​​prend le relais de Wayne Hennessey dans les buts. Graham Potter fait un changement forcé, César Azpilicueta pour Reece James à l’arrière droit. Forêt de Nottingham (4-3-3) Henderson ; Aurier, Worrall, Boly, Lodi; Yates, Freuler, Mangala ; Johnson, Awoniyi, Gibbs-White.

Remplaçants : Hennessey, Cook, Williams, Toffolo, McKenna, Colback, O’Brien, Surridge, Dennis. Chelsea (4-2-3-1) Kepa; Azpilicueta, Koulibaly, Thiago, Cucurella ; Zakaria, Jorginho ; Sterling, Mont, Pulisic ; Havertz.

Remplaçants : Bettinelli, Chalobah, Kovacic, Ziyech, Gallagher, Chukwuemeka, Hutchinson, Hall, Aubameyang.

