Nottingham Forest contre Arsenal – Rapport de match de football – 20 mai 2023

Les derniers espoirs vacillants d’Arsenal de remporter la Premier League ont été anéantis samedi par Nottingham Forest, dont la victoire 1-0 grâce à Taiwo Awoniyi a assuré leur statut de premier plan.

Huit points d’avance au sommet il y a à peine deux mois, l’équipe de Mikel Arteta a connu une fin de saison lamentable, sa dernière défaite assurant ce qui était devenu un titre consécutif inévitable pour Manchester City.

« Je félicite Man City. Ce sont les champions, ils méritaient de gagner », a déclaré Arteta, découragé.

« Je m’excuse parce que nous avons généré la conviction que nous pouvions le faire, mais nous n’avons pas réussi et c’est ma responsabilité. »

Contrairement au découragement des visiteurs, Nottingham Forest de Steve Cooper célébrait une survie remarquable après avoir atteint 37 points pour garantir la sécurité de la relégation au championnat de deuxième niveau où ils se sont échappés il y a un an.

« Je n’arrive pas à croire que nous ayons gardé une feuille blanche! » a plaisanté Cooper après avoir donné son poing à des fans en liesse dans le City Ground bondé et ensoleillé sur les rives de la rivière Trent.

« C’est une journée pour les supporters, une journée pour les joueurs… Personne n’a lâché prise, et au final on a réussi à franchir la ligne. Je suis vraiment fier et vraiment content. »

Le match a tourné à la 19e minute lorsque le milieu de terrain normalement brillant d’Arsenal, Martin Odegaard, a commis une erreur rare en donnant possession à Morgan Gibbs-White qui a avancé avant de trouver Awoniyi pour ramener le ballon à la maison et déclencher des scènes sauvages.

Comme on pouvait s’y attendre, Arsenal a dominé la possession mais n’a pas été en mesure de la faire compter, avec Gabriel Jesus contrecarré à plusieurs reprises par l’excellent Keylor Navas dans le but des hôtes. Forest a joué sur la contre-attaque, se taillant également une série d’occasions.

Le résultat a placé Arsenal deuxième avec 81 points avec un match à jouer, tandis que Manchester City a 85 points et trois matchs à jouer à domicile contre Chelsea dimanche.

Forest est 16e et six points d’avance sur les trois derniers, ce qui leur assure une deuxième année en Premier League après une misérable absence de 23 ans.

« C’est un sentiment spécial en ce moment, nous l’avons fait ! » Gibbs-White a déclaré à Sky Sports sur le terrain après le match alors que les fans dansaient dans les gradins et Cooper pompait son poing de joie dans le stade bondé et ensoleillé sur les rives de la rivière Trent.

« Du premier au dernier match, les fans ont été incroyables. Sans eux, cela n’aurait pas été possible. C’est la meilleure foule, les meilleurs fans de la ligue à un kilomètre du pays. »

Le défenseur Joe Worrall était tout aussi ravi : « Ça a été une saison difficile. Cela signifie tellement pour tant de gens. C’est absolument fantastique. L’avenir est brillant.

Awoniyi, qui a atteint la forme juste à temps pour la course cruciale de Forest, a eu un coup de chance pour son but: le défenseur d’Arsenal Gabriel a atteint le ballon juste avant lui mais l’a frappé sur la jambe de l’attaquant avant qu’il ne dépasse Aaron Ramsdale.

Mais en vérité, Forest aurait pu gagner par une plus grande marge, un tir de Felipe dévié large parmi diverses occasions.

Et personne ne nierait que Forest méritait son exploit après avoir tendu chaque tendon ces dernières semaines pour réussir une survie que peu avaient prédite en dehors de la ville.

Après avoir signé plus de deux douzaines de nouveaux joueurs cette saison, à grands frais, Forest espère que l’expérience de liaison d’éviter la relégation leur assurera une conduite moins effrayante la prochaine fois.